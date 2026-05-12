"돈 벌었다" 흑자 전환에도 씁쓸한 LCC...고유가에 '비상등' 켜졌다

지난달 국제선 여객 수가 전년 대비 증가하며 외형적인 성장세를 이어갔지만 항공업계의 표정은 어둡다. 고환율 상황에 중동전쟁 장기화에 따른 항공유 가격폭등까지 '이중고'를 겪으면서 비상경영에 돌입해야 할 만큼 경영위기가 심화해서다.

지난 3월 25일 인천국제공항에서 공항이용객들이 면세 신고를 하고 있다. /사진=뉴시스

11일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 지난달 국내 공항을 이용한 전체 여객 수는 1315만6287명으로 전년 동월 대비 7.5% 증가했다. 이 가운데 인천국제공항을 이용한 일본 노선 여객은 같은 기간에 12.3% 증가한 164만5384명, 중국 노선의 경우 24.8% 늘어난 155만2645명으로 집계됐다.

지난해 9월 중국인 단체관광객에 대한 국내 무비자 입국 허용과 같은해 11월 대만 문제를 계기로 불거진 중일 갈등에 따른 반사이익으로 보인다. 여기에 지난 2월 미국-이란 전쟁으로 중동 공항들이 폐쇄되자 외항사를 이용해 중동을 경유하던 유럽행 여행객들이 국적사의 직항편으로 쏠린 점도 영향을 미쳤다.

이에 LCC(저비용항공사)업계도 실적이 개선됐다. 제주항공은 올해 1분기 별도기준 영업이익이 644억원으로 전년 동기 영업손실(357억원)에서 흑자로 전환했다. 티웨이항공(트리니티항공)도 199억원의 영업이익을 내면서 8분기 만에 흑자전환에 성공했다.

겉으로 드러난 여객지표는 좋지만 수익성 악화는 불가피할 전망이다. 당장 이달부터 여객수요가 크게 줄어들 것이라는 우려가 나온다. 통상 국제선 항공권은 탑승 2~3개월 전 발권이 이뤄지는데 지난달 여객 실적은 중동전쟁에 따른 유류할증료 인상이 본격화하기 전 예약된 수요라는 분석이다.

유류비 폭등은 고스란히 유류할증료에 반영된다. 이달 발권하는 항공권에는 국제선 유류할증료로 최고 단계인 33단계가 적용된다. 유류비는 통상 항공사 영업비용의 30% 안팎을 차지한다.

기초체력이 약한 LCC업계는 이미 한계상황에 직면했다. 제주항공과 티웨이항공은 객실승무원을 대상으로 무급휴직 신청을 받는 고육책을 내놨다. 제주항공은 5~6월 국제선 전체 운항 편수의 4%에 해당하는 187편을, 진에어는 푸꾸옥·괌 등을 중심으로 이달까지 176편을 감축했다. 안도현 하나증권 연구원은 "중동전쟁으로 항공유 단가가 이전 대비 2배로 상승하면서 항공사 실적에 치명적으로 작용한다"며 "호르무즈 통항 이후 실제 항공유 공급회복까지의 시차를 감안하면 올 3분기까지는 적자가 불가피하다"고 분석했다.