넥센타이어, '스타리아 일렉트릭·리무진'에 신차용 타이어 공급

넥센타이어 '로디안 CTX'/사진=넥센타이어

넥센타이어(6,820원 ▼140 -2.01%)는 현대자동차의 '더 뉴 스타리아 일렉트릭'과 '더 뉴 스타리아 리무진'에 신차용 타이어로 '로디안 CTX'를 공급한다고 12일 밝혔다.

로디안 CTX는 사계절 주행 환경에서 안정적인 성능을 발휘하는 타이어다. 우수한 핸들링 성능, 강한 내구성을 바탕으로 고하중·고토크 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다. AI(인공지능) 기반 성능 예측 시스템을 활용해 다양한 주행 조건에서도 최적의 승차감을 구현한다.

넥센타이어는 전기차·하이브리드·내연기관 등 파워트레인 구분 없이 동일한 제품으로 최적화한 성능을 제공하는 '원 타이어(One-Tire)' 전략을 추구하고 있다. 이를 기반으로 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%) 팰리세이드, 넥쏘, 아이오닉6 등과 더불어 포르쉐, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 프리미엄 브랜드의 다양한 전기차와 내연기관 차량에 신차용 타이어를 공급해 왔다.

넥센타이어 관계자는 "이번 신차용 타이어 공급은 '원 타이어' 전략이 실제 시장에서 효과적으로 작동하고 있음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 완성차 제조사와 긴밀한 협력을 통해 다양한 파워트레인 환경에 최적화한 제품을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.