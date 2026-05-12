현대그룹, '원티드 하이파이브' 참가..AI 시대 인재 육성 전략 소개

서울 코엑스에서 열린 '원티드 하이파이브 2026'의 현대그룹 부스 /사진제공=현대그룹

현대그룹은 국내 직장인 컨퍼런스 '원티드 하이파이브 2026'에 참가해 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 미래 인재 육성과 조직 경쟁력 강화 전략을 공개했다고 12일 밝혔다.

'하이파이브 2026'은 원티드랩이 2018년부터 개최해온 행사로 HR 담당자 등 다양한 직군의 실무자들이 참여하는 국내 대표 직장인 컨퍼런스다. 올해 행사는 이날부터 13일까지 서울 코엑스 오디토리움과 그랜드볼룸에서 열린다.

현대그룹은 이번 컨퍼런스를 통해 리더십과 미래 인재 육성 전략을 공유하고, 계열사인 현대경제연구원과 블룸비스타호텔앤컨퍼런스를 중심으로 온·오프라인 교육 서비스와 기업 연수 인프라를 소개하는 홍보부스를 운영한다.

행사 첫날인 'HR 데이'에는 최낙환 현대그룹 인재개발센터장이 '변화 속에서 학습하고 진화하는 리더십 메커니즘'을 주제로 강연에 나선다. 최 센터장은 AI 시대의 조직문화 속에서 리더십 원칙과 행동 체계의 중요성과 실행 중심의 조직 운영 방향 등을 강조한다.

홍보부스를 찾은 방문객들은 현대경제연구원이 운영 중인 디지털 원격훈련 아카이브와 AI 특화 교육 프로그램을 체험할 수 있다. 현장 이벤트를 통해 현대그룹을 상징하는 기념품도 제공된다.

현대그룹은 이번 컨퍼런스를 계기로 조직 경쟁력 강화를 위한 교육 체계를 지속적으로 고도화해 나간다는 방침이다. 교육·연수 인프라와 연구 역량을 기반으로 HR 전문성 확대에도 힘을 쏟을 계획이다.

실제 현대그룹은 지난해부터 그룹 임직원을 대상으로 AI 역량 강화를 위한 온라인 교육 프로그램을 운영하고 있다. 현정은 현대그룹 회장도 올해 신입사원 격려사에서 "임직원의 성장이 곧 기업의 경쟁력"이라고 강조하며 인재 육성의 중요성을 언급한 바 있다.