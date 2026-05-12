장재훈 부회장 "중국차 공세 만만치 않아…경쟁 통해 한단계 앞으로"

장재훈 현대자동차그룹 부회장이 12일 오전 서울 서초구 JW메리어트호텔 서울에서 진행된 '제23회 자동차의 날' 행사에서 문신학 산업통상부 차관에게 금탑산업훈장을 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. /사진=김창현 chmt@

"중국 전기차 공세가 만만치 않다. 원가 경쟁력이 상당히 앞서 있다고 생각한다"

장재훈 현대차그룹 부회장은 12일 JW메리어트 호텔 서울에서 열린 '제23회 자동차의날' 행사에서 기자들과 만나 이렇게 말하고 "(중국 전기차가) 원가 경쟁력에서 앞서나가는 만큼 안전과 품질뿐만 아니라 이어지는 고객 서비스·경험 부분까지 개선하지 않으면 사실상 경쟁이 만만치 않으리라고 생각한다"고 밝혔다.

장 부회장은 그러면서도 "이런 경쟁을 통해 저희가 한 단계 더 앞으로 나갈 수 있는 기회가 됐으면 한다"며 "그런 차원에서 (그룹 내) 전 부문이 노력하고 있다"고 말했다.

불안정한 대외 환경을 극복하기 위한 현대차그룹의 전략에 대해선 "근본적으로는 상품의 종합 경쟁력 (제고)라고 생각한다"며 "혁신성뿐만 아니라 자동차가 갖고 있어야 할 근본적인 품질과 안전 등을 지속적으로 보강해 나가면서 원가 경쟁력을 갖춰야 한다"고 했다. 이어 "이미 보편화된 전동화 기술과 자율주행 기술에 안전과 품질을 어떻게 더 공고히 하느냐가 경쟁력이라고 생각한다"며 "그래서 근본을 잘 다지는 것이 변화에서도 제일 중요하다고 생각한다. 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

장 부회장은 로보틱스·AI(인공지능)·수소에너지 등 미래 핵심 사업에 대해선 "연결성이 중요하다"며 "자율주행과 로보틱스, AI가 어떻게 서로 연계될 수 있는지 살펴야 하며 전체적으로 플랫폼의 확장성과 속도·규모가 제일 중요하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "이전에 발표한 국내 및 미국 투자 계획을 정교하게 가다듬고 시기적으로 빨리 치고 나가야 할 시점"이라고 덧붙였다.

한편 이날 행사에서 장 부회장은 자동차 업계에서는 19년 만에 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 받았다. 이에 대해 장 부회장은 "(자동차 업계가) 플랫폼 산업으로서 역할을 해야 하는 더 중요한 시점이 됐기에 약 20년 만에 훈장을 받았다고 생각한다"고 밝혔다.