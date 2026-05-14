현대차, 글로벌 투자자 평가서 아시아 자동차&부품 부문 종합 1위

현대차가 글로벌 투자자 평가 전문 기관 '엑스텔 인사이츠'가 실시한 '2026 엑스텔 아시아 이그제큐티브 팀 서베이'에서 아시아(중국, 일본 제외) 자동차&부품 섹터(분) 69개사 가운데 종합 1위에 올랐다고 14일 밝혔다./사진제공=현대차

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)가 글로벌 투자자 평가 전문 기관 '엑스텔 인사이츠'가 실시한 '2026 엑스텔 아시아 이그제큐티브 팀 서베이'에서 아시아(중국, 일본 제외) '자동차&부품 섹터(분야)' 69개사 가운데 종합 1위에 올랐다고 14일 밝혔다.

엑스텔 인사이츠는 미국, 유럽, 아시아를 비롯한 주요 주식 시장에서 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), IR담당(CIRO), IR 프로그램, ESG(환경·사회·지배구조), 이사회 운영 등에 대한 평가를 집계해 우수 기업과 경영진을 선정하는 글로벌 투자자 평가 기관이다.

각 기업은 소속 지역을 기준으로 평가받는다. 아시아 지역에서는 일본 기업을 별도 조사인 '엑스텔 재팬 이그제큐티브 팀 서베이'로 분리해 평가한다. 이번 조사는 지난해 11월부터 12월까지 진행돼 기관투자자와 애널리스트의 평가를 바탕으로 순위가 결정됐다. 기관투자자와 애널리스트는 △경영진(CEO, CFO) △IR담당(CIRO) △IR프로그램 △ESG △이사회 등 각 부문에서 성과를 낸 기업과 경영진을 평가하고 1~3위를 공개한다.

이번 조사에서 현대차는 세부 평가 항목 전반에 걸쳐 고르게 우수한 평가를 받아 아시아(중국, 일본 제외) 자동차&부품 섹터 종합 1위를 기록했다. 현대차는 △CFO △IR담당(CIRO) △IR 프로그램 △ESG △이사회 부문에서 각각 1위를 기록했다. 특히 CFO 부문에서는 경영진 승인 하에 수립·공개된 자본정책에 대한 투자자들의 긍정적인 평가가 반영됐다. 리더십, 신뢰도, 커뮤니케이션 등을 기준으로 평가된 CEO 부문에서는 2위를 기록했다.

현대차 관계자는 "이번 결과는 투자자와의 지속적인 소통과 기업가치 제고를 위한 노력을 글로벌 투자 커뮤니티가 인정해준 것"이라며 "앞으로도 투명한 경영과 적극적인 IR 활동으로 주주와 투자자와의 소통을 확대하고 기업 신뢰성을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.