LG전자, 獨 프랑크푸르트 공항에 '상업용 디스플레이' 공급

독일 프랑크푸르트 공항 3터미널 중앙에 위치한 '마켓 플레이스' 에 LG전자의 대형 LED(발광다이오드) 사이니지가 설치됐다./사진제공=LG전자

LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)가 유럽의 대표적 항공 허브인 독일 프랑크푸르트 공항 신청사에 대형 LED(발광다이오드) 사이니지를 공급했다.

LG전자는 4월말 개항한 독일 프랑크푸르트 공항 3터미널에 대형 LED 사이니지 등 상업용 디스플레이 제품을 공급 완료했다고 14일 밝혔다. LG전자가 공급한 총 115m² 크기의 대형 LED 사이니지는 프랑크푸르트 공항 3터미널 중앙에 위치한 '마켓 플레이스(Market Place)'에서 여행객들을 맞이한다.

프랑크푸르트 공항은 독일 내에서 이용객이 가장 많은 공항으로 유럽 교통의 주요 허브로 꼽힌다. 밤낮 없이 여행객들이 오고 가는 공항은 24시간 내내 디스플레이를 운영하는 안정성이 중요한데 LG전자의 상업용 디스플레이가 뛰어난 품질을 인정받은 셈이다.

LG전자가 이번에 공급한 LED 사이니지는 공장 등 안전이 중요한 곳에서 주로 쓰이는 부품을 적용하고 화재 발생시 확산을 늦추도록 설계돼 별도의 추가 시공 없이 완성도 높은 안전성을 구현한 점이 특징이다.

LG전자는 독일을 포함한 영국, 이탈리아, 헝가리 등 유럽뿐 아니라 한국, 미국, 아르헨티나, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등에 위치한 주요 공항들에 상업용 디스플레이를 수주, 공급해왔다.

LG전자는 초고화질 사이니지 'LG 매그니트' 등으로 상업용 디스플레이 제품 라인업을 확대하고 사이니지 제품의 보안 역량도 강화하고 있다. LG전자는 지난해 스탠다드형 사이니지 제품(UH5Q/UH7Q)에 자체 보안 시스템인 'LG 쉴드(LG Shield)'를 적용하기도 했다.

민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "공항을 비롯해 안정적인 운영과 유지보수가 중요한 공간에 특화된 맞춤형 솔루션으로 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.