소노인터내셔널, 잠실 마이스 복합단지 5성급 호텔 운영 맡는다

잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성사업 컨벤션동 5성급 호텔 조감도. /사진제공소노인터내셔널

소노인터내셔널은 '잠실 스포츠·마이스 파크 복합공간 조성 민간투자사업'의 주관사인 한화컨소시엄으로부터 5성급 호텔 운영 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 향후 주관사와 서울시 협의를 거쳐 최종 호텔 운영사로 확정될 예정이다.

이번 선정은 소노인터내셔널이 서울 도심에 자사 호텔 브랜드를 적용하는 첫 사례다. 소노인터내셔널은 앞으로 서울 등 주요 도심 지역 중심의 위탁운영 사업 확대에도 속도를 낸다는 계획이다.

잠실 스포츠·마이스 파크 복합공간 조성 사업은 서울 송파구 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ (약 10만5000평)부지에 전시·컨벤션 시설과 스포츠 컴플렉스, 수변 레저시설, 업무·문화·상업시설 등을 결합한 대규모 복합개발 프로젝트다.

소노인터내셔널은 이 가운데 핵심 앵커시설인 5성급 호텔 운영을 담당한다. 이 호텔에는 프리미엄 브랜드인 '소노캄'이 적용되며, 오는 2032년 '소노캄 서울 잠실'로 개관할 예정이다.

호텔은 총 288개 객실 규모로 조성되며 식음시설과 연회장, 비즈니스센터, 인피니티풀, 피트니스센터 등 프리미엄 부대시설과 함께 한강 조망이 가능한 공공 전망대도 들어설 계획이다.

소노인터내셔널은 현재 국내 21개 지역에서 약 1만2000실 규모의 호텔·리조트와 워터파크, 골프장, 스키장 등 레저시설을 운영하고 있다. 해외에서는 베트남과 미국, 프랑스, 하와이, 태국, 인도네시아, 일본 등에서 총 22개 호텔·리조트를 운영 중이다.

소노인터내셔널은 올해 하반기부터 2029년까지 태국과 인도네시아 등 12개 지역에서 추가 호텔 운영에 나서며 총 55개 호텔·리조트, 약 1만6000실 규모의 글로벌 포트폴리오를 구축한다.

소노인터내셔널 관계자는 "이번 우선협상대상자 선정은 국내외 호텔 운영 전문성과 서비스 역량을 인정받은 결과"라며 "대형 복합단지 프로젝트에서 소노 브랜드를 성공적으로 안착시키고 글로벌 호텔 운영사로서 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.