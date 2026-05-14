제주항공, 4개월 연속 月 수송객 100만명 넘어…"LCC 유일"

제주항공 B737-8 항공기/사진= 제주항공 제공

제주항공(4,980원 ▼130 -2.54%)이 올해 1~4월 연속 월간 수송객 100만명을 넘기며 수송객수 국적 LCC 1위를 이어가고 있다고 14일 밝혔다.

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공의 지난달 수송객수는 112만7370명으로 전년 동기 93만6899명보다 20.3% 늘었다. 국내선은 38만7429명에서 43만2582명으로 11.7%, 국제선은 54만9470명에서 69만4788명으로 26.4% 증가했다.

특히 지난 1월 117만6532명, 2월 106만7659명, 3월 106만7167명 등 국적 LCC 중 유일하게 매달 100만명 이상의 수송객수를 기록 중이다.

4월 한달 국적 LCC 9개사 전체 수송객 가운데 제주항공이 차지하는 비중은 23.8%이다. 국내선은 25.3%, 국제선은 23.1%를 기록했다.

탑승률도 LCC 평균을 웃돌았다. 제주항공의 4월 전체 탑승률은 91.9%로 LCC 평균 탑승률 89.5%에 비해 2.4%포인트(p) 높았다. 국내선은 97%, 국제선은 89.1%의 탑승률을 기록했다.

제주항공은 효율적인 노선 운영으로 변화하는 여행 수요에 유연하게 대응하고 있다.

지난해 동계 스케줄이 시작된 10월 26일부터 인천-오사카 노선을 기존 하루 4회에서 하루 7회로 늘렸고 올해 1월 기업결합 시정조치의 일환으로 배분받은 김포-제주 슬롯을 모두 활용해 지난 3월 29일부터 김포-제주 노선에 하루 왕복 4회 증편 운항하고 있다.

또 5월 12일부터 인천-제주 노선에 주 2회 시범 운항을 시작해 인천공항을 통해 입국한 외국인 여행객의 제주여행 편의와 해외여행을 떠나는 제주도민의 이동 편의성을 높이고 6월 11일부터는 인천-고베 노선에 신규취항하는 등 일본 노선에서도 경쟁력을 지속해서 강화하고 있다.

제주항공 관계자는 "유가와 환율 변동성 확대에 따른 여행 수요 변화에 대응하기 위해 탄력적인 노선 운영을 이어가고 있다"며 "시장 변동성이 큰 상황에서도 효율적인 노선 운영을 통해 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.