대한전선, 1만톤급 포설선 추가 확보… 해저케이블 경쟁력 ↑

대한전선의 두번째 CLV ‘스칸디 커넥터’(Skandi Connector)호 /사진제공=대한전선

대한전선이 대형 해저케이블 포설선을 추가 확보하며 해저케이블 사업 경쟁력을 높인다.

대한전선(60,000원 ▼5,500 -8.4%)은 1만톤급의 해저케이블 전용 포설선(CLV, Cable Laying Vessel) '스칸디 커넥터'(Skandi Connector)호를 인수한다고 14일 밝혔다. 기존 선주와 선박 매매 계약을 체결했으며 선박은 오는 8월에 국내에 인도될 예정이다.

대한전선이 보유하고 있는 국내 유일의 해상풍력용 CLV인 팔로스(PALOS)호에 이어 국내에 도입된 두번째 해상풍력용 CLV이다. 한 번에 7000톤의 해저케이블을 선적할 수 있다.

대한전선은 이번 선박 확보를 통해 해상풍력 내부망 및 외부망 시공 역량을 강화하는 동시에 장거리 계통 연계와 HVDC(초고압직류송전) 전력망까지 수행 가능한 대응 체계를 갖추게 됐다. 특히 기존 팔로스호를 포함해 두 척의 CLV를 보유하며 프로젝트 특성과 시공 환경에 따라 최적의 선박을 운용할 수 있는 투트랙 시공 체계를 구축했다.

스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘(Damen)이 설계한 고사양의 해저케이블 전용 포설선이다. 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업인 노르웨이 DOF그룹이 운용해왔다. 현재까지 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300㎞의 해저케이블을 포설했다.

해당 선박은 선박위치정밀제어시스템(DP2)을 갖춰 기상 변화에도 선박 위치를 정밀하게 유지할 수 있다. 고사양 포설 전용 설비도 탑재해 외부망과 장거리 계통 연계뿐 아니라 단거리 HVDC 해저케이블 시공도 가능하다.

또 수심이 얕은 해역에서도 안정적인 시공이 가능한 평저형(Flat Bottom) 선체를 갖춰 수심이 낮고 조류가 강한 서해안 등의 국내 연안에 유리하다. 자체 동력으로 12노트(knot)의 속도로 운항할 수 있어 예인선의 견인이 필요한 CLB(Cable Laying Barge) 대비 시공 안정성과 작업 효율이 우수하다.

대한전선은 이번 선박 확보를 통해 해저케이블의 설계∙생산부터 운송∙시공까지 전 과정을 자체 수행할 수 있는 수직계열화 체계를 고도화했다. 특히 해저 시공 전문 자회사인 대한오션웍스(Taihan Ocean Works)와 시너지를 통해 턴키 경쟁력을 강화하고 프로젝트 대응 역량도 확대할 계획이다.

대한전선 관계자는 "CLV 추가 확보를 통해 해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다"며 "팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.