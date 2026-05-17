HD현대사이트솔루션, 알제리에 370억원 규모 지게차 공급

HD현대사이트솔루션이 알제리에서 수주한 30톤급 초대형 지게차./사진 제공=HD현대사이트솔루션

HD현대사이트솔루션은 최근 알제리 정부와 총 370억원 규모의 산업차량 316대 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 장비는 오는 8월까지 순차적으로 납품될 예정이다.

HD현대사이트솔루션은 알제리 현지 환경에 최적화된 장비 구성과 안정적인 부품 공급·서비스 경쟁력을 앞세워 대규모 수주에 성공했다. 이번에 공급하는 장비는 조선소와 항만 등 대규모 건설 현장에서 중량물 하역과 운반 작업에 투입되는 10톤(t)·25t·30t급 지게차다. 회사 측은 대형·초대형 제품 비중이 높아 매출과 수익성을 동시에 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

중동 지역에서도 40억원 규모의 산업차량 공급 계약을 잇달아 체결했다. 아랍에미리트(UAE)의 자동차 부품 기업으로부터 중소형 지게차 약 50대를 수주한 것이 대표적이다. 시리아 물류센터 운영 기업과도 약 40대 규모의 장비 공급 계약을 맺었다.

HD현대사이트솔루션은 앞으로 인프라 투자 수요가 확대되는 주요 신흥국에서 대규모 사업체를 운영하는 핵심 고객을 적극 발굴해 판로를 확대한다는 계획이다.

오병수 HD현대사이트솔루션 산업차량 부문장 전무는 "이번 수주는 당사의 제품 경쟁력뿐 아니라 고객의 니즈에 맞춘 프로젝트 수행 역량을 인정받은 결과"라며 "앞으로 글로벌 핵심 고객 대상으로 대형 수주 기회를 추가 확보하겠다"고 밝혔다.