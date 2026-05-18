HD현대마린솔루션, 美 데이터센터 '전력용 엔진' 유지·보수 맡는다

HD현대마린솔루션은 최근 미국 에너지 인프라 개발 기업 에이페리온 에너지 그룹(Aperion Energy Group, 이하 AEG)와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결했다(왼쪽부터 박영언 HD현대마린솔루션 AM SOLUTION 부문장, 아론 휠러 AEG 최고경영자).

HD현대마린솔루션은 최근 미국 에너지 인프라 개발 기업 에이페리온 에너지 그룹(AEG)과 '데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 AEG가 미국 텍사스주에 건립하고 있는 데이터센터 내 전력용 엔진 33기의 장기 유지·보수·운영 협력 체계를 구축해 나갈 예정이다. 지난달 HD현대중공업은 AEG와 20㎿(메가와트)급 '힘센'(HiMSEN)엔진 기반 684㎿ 규모의 데이터센터 전력용 발전설비에 대한 공급계약을 체결한 바 있다.

최근 AI(인공지능) 기술의 비약적인 발전으로 데이터센터의 전력 소모량이 급증하면서 비상 발전 또는 상용 전력 공급 시스템 구축이 데이터센터 운영에 핵심이 된 상황이다. HD현대마린솔루션은 AEG와의 협력을 '힘센 엔진'의 검증된 성능과 자사의 우수한 엔진 유지·보수 기술력을 선보여 북미 시장에서의 점유율을 확대하는 계기로 활용한다는 방침이다.

양사 간 협력은 단순 엔진 공급을 넘어 엔진의 전 생애주기를 관리하는 '장기 유지·보수 계약(LTSA)'과 '운영·정비 계약(O&M)' 체결을 전제로 한다. 이에 따라 HD현대마린솔루션은 지속적인 수익을 창출하는 고부가가치 서비스 수익 모델을 구축해 나갈 계획이다.

HD현대마린솔루션 관계자는 "AI 산업의 급성장으로 전력 수요가 폭발적으로 늘어나면서 데이터센터 발전용 엔진에 대한 체계적인 유지·보수 서비스의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있는 상황"이라며 "이번 협력을 통해 HD현대마린솔루션의 AM 솔루션 역량을 증명하고, 북미 시장 내 데이터센터 관련 신규 수요를 선점해 나갈 것"이라고 말했다.