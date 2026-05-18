[단독]SK에 SOS 보낸 뉴질랜드 정부…본사 찾아 석유제품 수출 요청

SK그룹 서린빌딩. /사진=SK그룹

뉴질랜드 정부 고위 관계자들이 SK그룹을 직접 찾아 석유제품 공급 협조를 요청한 것으로 확인됐다. 중동 정세 불안과 호르무즈 해협 봉쇄의 장기화로 뉴질랜드 정부까지 한국 정유사에 '러브콜'을 보내면서 안정적인 정제 능력과 수출 인프라를 갖춘 K정유의 글로벌 위상이 재부각되고 있다.

18일 재계에 따르면 레이 스미스(Ray Smith) 뉴질랜드 1차산업부 차관과 재닌 스미스(Janine Smith) 뉴질랜드 총리내각부 정책차관보, 던 베넷(Dawn Bennet) 주한 뉴질랜드 대사 등 뉴질랜드 정부 주요 관계자들이 지난 14일 서울 종로구 SK 본사를 방문했다. 이 자리에서 SK이노베이션(123,300원 ▼200 -0.16%) 자회사인 SK에너지와 중동 사태에 따른 에너지 공급망 위기 대응 방안을 논의했다. SK측에서는 이재용 SK에너지 전략∙운영본부장과 구민찬 SK에너지 최적운영실장 등 경영진이 참석했다.

이번 회동은 뉴질랜드 정부의 요청에 따라 성사됐다. 뉴질랜드 정부측은 이란 전쟁 발발 이후 한국산 연료의 중요성이 더욱 커진 상황을 언급하며 향후에도 석유제품 공급이 안정적으로 이어질 수 있도록 SK측에 협조를 당부한 것으로 전해졌다. 또 한국의 현재 원유 수급 현황과 공급망 이슈 대응 방안에 큰 관심을 표시하기도 했다. SK도 안정적인 석유제품 생산과 공급이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하고 있다고 강조한 것으로 알려졌다.

뉴질랜드의 한국산 석유제품 의존도는 높은 수준이다. 국내석유정보시스템(PEDSIS)에 따르면 지난해 한국의 대(對)뉴질랜드 석유제품 수출 물량은 2366만3000배럴에 달했다. 이는 뉴질랜드의 연간 전체 석유제품 수입량(5812만배럴)의 약 40.7%에 해당된다. 자국 내 유일한 정유공장까지 폐쇄한 뉴질랜드 입장에서는 한국산 공급 차질이 곧 국가 연료 수급 불안으로 이어질 수 있는 구조인 셈이다. 앞서 뉴질랜드는 2018년 석유·가스 탐사 금지 정책을 도입한데 이어 2022년 자국 내 유일한 정유공장의 문까지 닫았다. 사실상 석유제품을 전량을 해외에서 조달하고 있는 것이다.

이에 대해 업계 관계자는 "글로벌 공급망 상황과 관련해 여러 이해관계자들과 소통하며, 안정적인 석유제품 생산과 공급을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 뉴질랜드가 한국산 석유제품 확보에 직접 나서면서 K정유의 공급망 영향력도 재조명되고 있다. 기름 한 방울 나지 않는 한국이 오히려 아시아·태평양 지역의 석유제품 공급망의 핵심 축으로 떠오르고 있기 때문이다. 국내 정유업계는 세계 5위권 정제능력을 보유하고 있으며, 아시아 최고 수준의 고도화 설비를 기반으로 고부가가치 석유제품을 생산하고 있다.