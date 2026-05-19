긴 겨울에 잘 팔린 아우터… 1Q 패션기업 후끈

패션업계가 올해 1분기 일제히 실적개선을 기록하며 업황 회복에 대한 기대감을 키운다. 지난해까지 이어진 고물가 부담과 소비위축 흐름이 점차 완화된 가운데 예년보다 길어진 겨울 날씨가 아우터를 중심으로 한 계절성 수요를 자극하면서 실적반등에 힘을 보탰다는 분석이다. 여기에 소비심리 회복과 프리미엄 소비확대 흐름까지 맞물리면서 주요 패션기업들의 수익성이 동반 개선되는 모습이다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LF는 올 1분기 연결 기준 매출 4619억원, 영업이익 444억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 7%, 48% 증가한 수치다. 당기순이익도 316억원으로 38.3% 늘었다. LF는 헤지스와 닥스 등 핵심 메가 브랜드를 중심으로 한 안정적인 성장세가 실적개선을 이끌었다는 설명이다.

패션업계 2026년 1분기 실적/그래픽=김현정

패션업계 전반에서도 비슷한 흐름이 감지된다. 신세계인터내셔날은 해외 패션과 수입 코스메틱부문의 성장에 힘입어 1분기 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가했다. 니치 향수를 중심으로 한 럭셔리 뷰티사업 확장과 자체 브랜드 리브랜딩 효과가 동시에 작용하며 수익성 개선폭을 키웠다는 평가다. 한섬 역시 1분기 매출 4104억원, 영업이익 365억원을 기록하며 각각 7.9%, 67.7% 증가했다. 소비심리 회복국면에서 국내 주력 브랜드와 수입 브랜드 모두 안정적인 성장세를 보이며 실적개선을 이끌었다. 프리미엄 라인업 중심의 판매 호조가 수익성 개선에 직접적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

삼성물산 패션부문도 견조한 성장세를 이어갔다. 빈폴과 갤럭시 등 주력 브랜드의 두 자릿수 성장에 힘입어 1분기 매출 5730억원, 영업이익 380억원을 기록했다. 전년 대비 각각 13.7%, 11.8% 증가한 수치다.

업계에서는 백화점 채널을 중심으로 프리미엄 패션 소비가 뚜렷하게 회복되고 있다는 점에 주목하는 분위기다. 남성복과 여성복 모두에서 프리미엄 제품군을 중심으로 수요가 확대되며 성장세가 강화됐다는 분석도 나온다.

패션업계 관계자는 "겨울철 기온 하락으로 아우터 판매가 예상보다 길게 이어진 데다 이후 소비심리 회복까지 더해지면서 실적 개선폭이 확대됐다"며 "브랜드 경쟁력이 높은 기업을 중심으로 회복 흐름이 당분간 이어질 가능성이 높다"고 말했다.