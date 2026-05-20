삼성전자, '6K 게이밍 모니터 시대' 연다…오디세이 신제품 4종 출시

삼성전자 모델이 업계 최초 6K 초고해상도를 지원하는 게이밍 모니터 '오디세이 G8(G80HS)'을 체험하고 있다./사진 제공=삼성전자

삼성전자는 업계 최초로 6K(6144×3456) 초고해상도를 지원하는 '오디세이 G8'을 포함한 2026년형 게이밍 모니터 신제품 4종을 출시한다고 20일 밝혔다.

신제품은 △6K 초고해상도 '오디세이 G8(G80HS)' △5K(5120×2880) 해상도와 최대 180Hz(헤르츠) 주사율을 지원하는 '오디세이 G8(G80HF)' △최대 240Hz 주사율의 4K OLED(유기발광다이오드) 모델 '오디세이 OLED G8(G80SH)' △듀얼 모드를 지원하는 32형 4K OLED 모델 '오디세이 OLED G7(G73SH) 등으로 구성됐다.

32형 오디세이 G8(G80HS)은 6K 해상도를 지원해 압도적인 화질과 몰입감을 제공한다. 또 사용 환경에 따라 '6K·165Hz 초고해상도 모드'와 '3K·330Hz 초고주사율' 모드를 자유롭게 전환할 수 있는 '듀얼 모드'를 탑재해 게임 장르별로 최적화된 플레이 환경을 구현했다. 고해상도 모드는 섬세한 그래픽 표현이 중요한 액션 게임이나 오픈월드 게임에서 강점을 발휘한다. 고주사율 모드는 부드러운 화면 전환을 지원해 FPS·레이싱 게임 등 빠른 반응 속도가 중요한 장르에 적합하다.

27형 오디세이 G8(G80HF) 5K 해상도 기반의 정밀한 화질과 최대 180Hz 주사율을 지원한다. 듀얼 모드를 통해 선택 가능한 QHD(쿼드HD) 해상도에서는 최대 360Hz를 지원해 빠른 화면이 필요한 게임에서도 부드러운 플레이를 제공한다.

오디세이 G8 제품들은 모두 DisplayPort 2.1을 탑재했다. 엔비디아 지싱크 호환과 AMD의 프리싱크 프리미엄도 지원한다. 여기에 'HDR10+ GAMING' 기술로 게임 장면과 프레임을 분석해 입체감 있는 HDR(High Dynamic Range) 화질을 구현한다.

삼성 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종 이미지(왼쪽 위에서부터 27형 오디세이 G8(G80HF), 오디세이 OLED G7(G73SH), 오디세이 OLED G8(G80SH), 32형 오디세이 G8(G80HS))./사진 제공=삼성전자

삼성전자는 OLED 패널 기반 게이밍 모니터 라인업도 확대하며 프리미엄 시장 공략에 속도를 낸다. 오디세이 G8(G80HF)은 27형과 32형 2종으로 출시된다. 빛 반사를 줄이는 '글레어 프리' 기술을 탑재해 몰입감을 높였고, DisplayPort 2.1과 98W USB-C 충전을 지원해 연결성과 편의성도 강화했다. 또 'QD-OLED 펜타 탠덤' 기술을 적용해 패널의 에너지 효율과 수명·휘도를 개선했다. 특히 32형 모델은 'VESA Display HDR 트루블랙 500' 인증을 획득해 깊이 있는 블랙과 섬세한 명암 표현이 가능하다.

오디세이 OLED G7(G73SH)은 최대 165Hz 주사율을 지원한다. 고주사율 모드(FHD·330Hz)를 선택할 수 있는 듀얼 모드도 탑재했다.

출고가는 △32형 오디세이 G8(G80HS) 189만원 △27형 5K 오디세이 G8(G80HF) 119만원 △32형 오디세이 OLED G8(G80SH) 175만원 △27형 오디세이 OLED G8(G80SH) 155만원 △32형 오디세이 OLED G7(G73SH) 139만원이다.

이헌 삼성전자 VD(영상디스플레이사업부) 부사장은 "이번 신제품은 6K를 포함한 초고해상도 기술과 OLED 혁신을 통해 모니터 시장의 새로운 기준을 제시하는 제품"이라며 "앞으로도 오디세이를 앞세워 글로벌 모니터 시장에서 경쟁력을 강화해나가겠다"고 밝혔다.

한편 삼성전자는 서울 강남구 메이플 아지트와 마포구 T1 베이스캠프에 2026년형 오디세이 G8 게이밍 모니터 체험 공간을 상시 운영한다. 또 신제품 출시를 기념해 오는 31일까지 삼성스토어와 삼성닷컴 등 온·오프라인 채널에서 다양한 할인 혜택을 제공할 예정이다.