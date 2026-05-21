마크앤컴퍼니-삼성웰스토리, W.I.T 7기 블루테크 등 4개사 선발… 공동 PoC 추진

오픈이노베이션 전문 액셀러레이터 마크앤컴퍼니(대표 홍경표)가 삼성웰스토리의 'W.I.T(Welstory Innovation Track) 7기' 최종 참여 스타트업 4개사 선발을 완료하고 공동 PoC에 착수한다고 밝혔다.

W.I.T는 삼성웰스토리가 혁신 기업 발굴 및 사업 협력을 위해 2021년부터 추진 중인 오픈이노베이션 프로그램이다. 지난해부터는 마크앤컴퍼니와 어나더브레인(대표 장민석·김성수)이 공동 운영을 맡고 있으며, 서울경제진흥원이 후원한다.

이번 7기는 키친로봇, 헬스케어, 스마트공정, 에그테크·블루테크, ESG 등 삼성웰스토리의 미래 성장 동력과 밀접한 분야를 중심으로 지난 2월 23일부터 3월 30일까지 공개 모집을 진행했다. 마크앤컴퍼니는 스타트업 성장 분석 플랫폼 '혁신의숲'의 정량 데이터를 기반으로 유망 기업을 발굴하고, 삼성웰스토리 현업 부서와의 협업 가능성을 중점 검토해 최종 4개사를 선정했다. 최종 선정 기업은 ▲메가플랜(블루테크) ▲리하베스트(업사이클링) ▲에이아이커넥트(헬스케어) ▲엘로이랩(스마트공정)이다.

이들 기업은 이달 킥오프를 시작으로 약 6개월간 삼성웰스토리 현업 부서와 공동 실증(PoC)을 추진하며, PoC 지원금과 함께 맞춤형 전문가 멘토링, 혁신의숲 채널을 통한 홍보 지원, 후속 협력 및 전략적 투자 검토 기회를 제공받는다.

홍경표 마크앤컴퍼니 대표는 "7기를 운영하며 오픈이노베이션에서 중요한 것은 스타트업의 기술력만큼이나 현업 부서와의 실질적 연결이라는 것을 확인했다"며 "선발 기업들이 이번 PoC를 발판으로 삼성웰스토리와 실질적인 사업 성과를 만들 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.