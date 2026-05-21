한화솔루션, 美에서 1.3억 달러 규모 AMPC 유동화

미국 조지아주에 위치한 한화큐셀 카터스빌 공장 전경/사진=한화솔루션

한화솔루션은 지난해 수령한 AMPC(첨단제조세액공제) 중 약 2000억원(1억3000만 달러) 규모를 최근 매각했다고 21일 밝혔다.

AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액공제 혜택을 주는 제도다. 한화솔루션은 미국 달튼 공장과 카터스빌 공장에서 태양광 모듈을 제조해 W(와트) 당 7센트의 AMPC를 수령하고 있다. AMPC는 보조금 또는 세액공제 크레딧으로 받을 수 있고, 크레딧의 경우 제3자에게 양도할 수 있다. 미국에는 AMPC 수령 권리를 선제적으로 사고파는 유동화 시장도 형성되어 있다.

한화솔루션은 2023년부터 2025년까지 총 1조3000억원 규모의 AMPC를 받았다. 이번 건을 포함 1조1300억원(8억1200만 달러) 규모를 매각해왔다. 올 상반기 말까지 2025년 AMPC 잔여분 매각 계약을 위한 협상을 진행하고 있다.

한화솔루션은 올해 1분기에도 약 2200억원 규모의 AMPC를 획득했다. 현재 건설하고 있는 북미 최대 규모의 태양광 통합 생산단지 솔라 허브가 올해 완공되면 기존 모듈 뿐 아니라 셀과 웨이퍼까지 AMPC를 수령하게 된다. 매년 연간 1조원 이상의 AMPC 확보가 가능할 전망이다. 회사 측은 카터스빌 공장의 완공이 예정된 올해 AMPC 수령액은 약 1조원(6억7500만 달러)으로 예상하고 있다.

한화솔루션 측은 "생산 능력과 세액공제 창출능력에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주는 대목"이라고 자평했다. 이재빈 재무실장은 "앞으로도 AMPC 유동화를 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 재무구조 개선을 지속할 계획"이라며 "중장기 성장 기반을 공고히 하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.