고려아연, 군장병 AI·드론 자격증 취득 지원

정무경(왼쪽) 고려아연 지속가능경영부문 사장과 한기성 육군 제1군단장이 지난 18일 경기도 고양시 제1군단에서 열린 '장병 북돋움 내일 PASS' 라이센스 패스 기증식 행사에서 기념촬영을 하고 있다./사진=고려아연

고려아연(1,410,000원 ▲96,000 +7.31%)은 장병 자기개발 지원 프로젝트인 '장병 북돋움 내일 패스(PASS)'의 첫 민간 기업으로 참여한다고 21일 밝혔다.

장병 북돋움 내일 PASS는 장병들의 생산적인 복무 환경 조성과 자기개발 지원을 위해 추진하는 민·군 협력 프로젝트다. 이는 △독서 장려와 도서 지원 중심의 '리딩 PASS' △건강·체력 증진 프로그램인 '헬스 PASS' △인공지능(AI)·드론 등 첨단 분야 자격증 취득을 지원하는 '라이센스 PASS' △취업 및 진로 컨설팅 프로그램인 '커리어 PASS' 등 총 4개 분야로 구성된다.

고려아연이 지원하는 라이센스 PASS는 첨단분야 역량 강화를 위한 첫 실행 프로그램이라는 점에서 의미가 크다. 1군단 장병들은 AI 기초 이해부터 실무 활용 교육, 자격증 취득 준비 과정까지 체계적인 교육 프로그램에 참여하게 된다. 국가공인 AI(인공지능) 자격증(AICE) 취득 과정 등을 통해 디지털 전환 시대에 필요한 핵심 역량을 실질적으로 익힐 수 있을 것으로 기대된다.

정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장은 "1군단은 국군에서 첫번째로 창설된 군단급 부대이자 수도권 방어에서 중요한 역할을 담당하는 상징성이 큰 부대"라며 "국가 안보를 위해 헌신하는 장병들이 군 복무 기간을 미래를 준비하는 성장의 시간으로 활용할 수 있도록 지원하게 돼 뜻 깊다"고 말했다.

한기성 육군 제1군단장(중장)은 "저희 군단을 가장 먼저 지원해주시기로 한 결정에 깊은 감사를 드린다"며 "부대 자체적으로 장병들에게 의미 있는 교육 지원이 어려운 상황에서 특히 시대적인 화두인 AI 역량을 키울 수 있는 기회를 마련해 주신 것은 장병들에게 큰 도움과 격려가 될 것"이라고 했다.