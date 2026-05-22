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무인소방로봇이 화재 진압…현대차그룹, 안전한국훈련 참가

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무인소방로봇이 화재 진압…현대차그룹, 안전한국훈련 참가

유선일 기자
2026.05.22 08:38
건물 화재 진압에 투입되고 있는 무인소방로봇/사진=현대차그룹
건물 화재 진압에 투입되고 있는 무인소방로봇/사진=현대차그룹

현대자동차그룹은 지난 21일 경기도 화성시 소재 현대차(651,000원 ▼15,000 -2.25%)·기아(164,000원 ▼3,900 -2.32%) 남양연구소에서 화성시 주관으로 실시한 '2026 안전한국훈련'에 참가했다.

안전한국훈련은 재난 및 안전관리 기본법에 따라 행정안전부, 각 지방자치단체, 공공기관 등이 주관해 실시하는 재난 대응 훈련이다. 이번 훈련에는 화성시청, 화성소방서, 화성서부경찰서, 현대차그룹 등 민관 11개 기관 150여명이 참여했다. 지진으로 인한 건물 붕괴, 전기버스 화재, 위험물 누출 등 복합 재난 시나리오를 기반으로 진행됐다.

특히 이번 훈련에서는 현대차그룹이 지난 2월 소방청에 기증한 무인소방로봇 1대가 투입됐다. 무인소방로봇은 재난 대응 훈련 시나리오에 맞춰 지진으로 붕괴 우려가 있는 건물 내부까지 진입하고, 화재 진압 및 현장 상황 확인 업무를 성공적으로 수행했다.

현대차그룹 관계자는 "무인소방로봇이 실제 재난 대응 훈련 시나리오에서 활용되는 과정을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 공공안전을 위해 유관기관과 적극적인 협력을 바탕으로 재난 대응 역량을 강화할 것"이라고 말했다.

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유선일 기자

산업1부에서 자동차, 항공, 물류 등 담당하고 있습니다. 대학에서 일본어, 대학원에서 국가정책학을 공부했습니다. 2022년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 표창을 받았습니다. 제보는 [email protected]로 부탁드립니다.

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