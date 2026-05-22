글자크기

파국 막았지만… '3D' 파도 몰아친다

 >  산업

파국 막았지만… '3D' 파도 몰아친다

박종진 기자, 김남이 기자, 최지은 기자
2026.05.22 04:02

삼성이 남긴 명암
상한없는 'N% 성과급' 연쇄파장 우려
배당보다 3배 더, 주주 반발 해소 과제
상대적 박탈감, 양극화·조직문화 주목

20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터)과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. /사진=뉴시스
20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터)과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. /사진=뉴시스

도미노(Domino) 칩이 무너지듯 산업 전반에 몰려올 연쇄파장과 디스카운트(Discount) 그 자체가 될 기업가치 급락, 극단의 분열과 갈등(Divide)은 삼성전자 노동조합이 자칫 우리 경제를 단숨에 수렁으로 몰아넣을 뻔한 키워드들이다. 지난 20일 밤 노사가 극적 타결을 이루면서 '3D' 파국은 막았다. 노사가 끝까지 머리를 맞댔고 정부가 끈질기게 중재하면서 대한민국 경제를 떠받치는 반도체산업을 벼랑 끝에서 구한 셈이다.

자멸에선 벗어났지만 숙제는 지금부터다. 최악을 피했을 뿐 여전한 3D 리스크를 풀어가야 해서다. 먼저 도미노 효과다. 삼성전자는 스스로 밝혔듯 다른 기업과 산업에 미치는 영향을 고려했다. 국내 대표기업으로서 기준점이 되기 때문이다. 일단 성과급 배분에서 반도체부문이 다 같이 나누는 금액(40%)보다 이익을 낸 사업부에 주는 비율(60%)을 높이면서 최소한의 성과주의 원칙을 지켰다. 노조의 '제도화' 요구도 조건(영업이익 200조원 달성 등)을 걸고 10년간 적용하는 방식으로 접점을 찾았다. 하지만 '상한 없는 이익 N%식 성과급'이 삼성에 도입된 것 자체가 재계에 미치는 충격이 상당하다. 당초 노조의 요구보다 상당부분 줄이기는 했지만 적자사업부에도 억단위 성과급을 주는 선례가 생긴 점도 기업들로서는 부담이다.

자연스레 또다른 D(Divide)로 상징될 수 있는 '갈등'이 격화할 수밖에 없다. 총파업이란 사태는 막았지만 노노갈등은 민낯을 드러냈다. 고전하는 완제품 담당의 DX(디바이스경험)부문과 메모리사업부는 특별성과급이 약 100배 차이가 날 전망이다. 돈을 둘러싸고 보여준 내부갈등은 조직문화 훼손, 기업 경쟁력 약화로 직결될 수 있다. 협력회사의 상대적 박탈감 등 양극화 문제는 또다른 사회적 비용이다.

디스카운트 해소도 성과와 과제를 동시에 안았다. 전날(20일) 협상이 결렬됐다는 소식에 장중 3%대 하락한 삼성전자 주가는 21일 장중 사상 최초로 30만원까지 치솟는 등 급등세를 보였다. 특별성과급을 전액 자사주로 지급하는 방식도 주주가치 제고에 긍정적이다. 하지만 주주들의 반발과 우려를 불식하기 위한 노력이 더 필요하다. 최근 영업이익 전망치를 바탕으로 추정되는 약 36조원의 특별성과급 재원은 지난해 전체 주주배당 11조1000억원의 3배를 훌쩍 넘는다. 회사의 미래가치를 위해 반드시 필요한 R&D(연구·개발) 투자액 전체(지난해 37조7000억원)와도 비슷한 규모다.

서이종 서울대 사회학과 교수는 "단기적 성과급 요구에 매몰되기보다 노동자들이 장기적으로 기업의 이익을 공유하는 합리적 방안을 고민할 때"라고 밝혔다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

박종진 기자

재계를 맡고 있습니다. 개인이 잘되고 기업이 잘되고 그래서 나라가 부강해지는 내일을 위해 밀알이 되는 기사를 쓰겠습니다.

기자 프로필 이미지

김남이 기자

인간에 관한 어떤 일도 남의 일이 아니다. -테렌티우스-

기자 프로필 이미지

최지은 기자

안녕하세요. 산업1부 최지은 기자입니다.

공유