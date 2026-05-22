"'도와주고 싶다'고 했는데"…슬리피, BTS 진과 연락 끊긴 이유

래퍼 슬리피가 그룹 방탄소년단(BTS) 진과 인연을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '슬리피맞아요'

래퍼 슬리피가 그룹 방탄소년단(BTS) 진과 인연을 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '슬리피맞아요'에는 슬리피가 BTS 진과 인연을 공개하는 모습이 담겼다.

영상에서 그는 "진과 '정글의 법칙'을 같이 가서 좀 친해졌다"며 "빌보드 1위 하기 전이었는 데 전화해서 '형 밥 사줘요'라고 해서 둘이 밥도 먹었다. 그때 힘들 때인데 티 안 내고 밥도 사준 추억이 있다"고 설명했다.

그는 진이 한 라디오에 출연해 자신과 만나 밥을 먹었다고 언급한 영상을 보여주며 자랑했다.

슬리피는 "친했는데 내가 회사랑 안 좋아져서 소송을 하게 됐다"며 "그러면서 방탄소년단은 빌보드 1위를 하면서 세계적인 스타가 됐다"고 말했다.

래퍼 슬리피가 그룹 방탄소년단(BTS) 진과 인연을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '슬리피맞아요'

그는 "석진이가 카톡을 보내면 자랑하고 싶어서 그 카톡을 캡처해서 SNS(소셜미디어)에 다 올렸다"며 "한두 번은 봐줬는데 내가 계속 올렸다. 결정적으로 내가 경제적으로 힘들다는 기사를 보고 연락이 왔다. '형 너무 힘드시면 제가 좀 도와드리고 싶다'고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

래퍼 슬리피가 그룹 방탄소년단(BTS) 진과 인연을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '슬리피맞아요'

그러면서 "나는 돈 빌리는 걸 싫어한다고 했다"며 "'라디오스타'에 나가서 이 얘기를 했다. 솔직히 주목받고 싶어서였다. 그 얘기가 기사가 나간 후에 연락이 잘 안됐다. 내가 잘못했다. 정말 미안하다고 이야기하고 싶다"고 했다.

그는 이어 "한 번 결혼식에 갔는데 석진이가 있길래 미안하다고 말해야 할까, 별의별 생각을 다 했는데 결국 그냥 집에 갔다"고 덧붙였다.