"촬영 중 성폭행 당했다" 몸에 멍까지...英 인기 예능 女출연자들 폭로

영국 채널4의 대표 프로그램인 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요 영국판'(Married at First Sight UK) 여성 출연자들이 촬영 중 성폭행 피해를 당했다고 폭로해 논란이 일고 있다. /사진=채널4 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요 영국판'

영국 채널4의 대표 프로그램인 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요 영국판'(Married at First Sight UK) 여성 출연자들이 촬영 중 성폭행 피해를 봤다고 폭로해 논란이 일고 있다.

20일(현지 시각) BBC, 가디언 등 현지 매체는 블라인드 웨딩 여성 출연자들이 촬영 중 강간 피해를 보았다고 보도했다.

한 출연자들은 "방송상 남편으로 매칭된 남성에게 강간 피해를 봤다"고 했고, 또 다른 여성 출연자 쇼나 맨더슨은 "동의 없는 성적 행위를 당했다"고 주장했다.

블라인드 웨딩은 결혼식장에서 처음 만난 남녀가 실제 부부처럼 함께 생활한 뒤 관계 지속 여부를 결정하는 형식의 리얼리티 예능이다. 2013년 덴마크에서 처음 제작된 뒤 영국, 미국, 호주 등 여러 국가에서 현지판으로 제작돼 인기를 끌었다. 영국에서는 2015년부터 방영됐으며 시즌 10까지 제작됐다.

한 여성 출연자는 상대 남성이 자신의 거부 의사에도 "당신은 내 아내니까 거절할 수 없다"고 말하며 성폭행했다고 주장했다. 그는 성관계 과정에서 몸에 멍이 들었고, 산성 물질 테러 협박까지 받았다고 했다.

이에 대해 해당 남성 측 법률대리인은 혐의를 전면 부인하며 "모든 성적 접촉은 상호 합의로 이뤄졌다"고 반박했다. 제작사 CPL 측도 "당시 멍 자국은 합의된 성관계 결과라는 설명을 들었으며 강요 사실은 인지하지 못했다"고 해명했다.

또 다른 여성 출연자는 합의로 성관계를 시작했지만, 중간에 거부 의사를 밝혔음에도 강압적 행위가 이어졌다고 주장했다. 그는 이 사실을 방송 전 채널4와 제작사 측에 알렸지만, 자신의 출연분이 그대로 방영됐다고 말했다.

CPL 측 변호인들은 복지 프로토콜을 따랐고 문제를 심각하게 받아들이고 있다면서도 해당 여성이 성폭행을 주장하기 전에는 모든 성적 행위가 상호 동의하에 이뤄졌다고 제작진에게 말했다고 주장했다.

영국 채널4의 대표 프로그램인 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요 영국판'(Married at First Sight UK) 여성 출연자들이 촬영 중 성폭행 피해를 당했다고 폭로해 논란이 일고 있다. /사진=채널4 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요 영국판'

세 번째 출연자인 쇼나 맨더슨은 상대 남성 브래들리 스켈리가 동의 없이 피임 기구를 사용하지 않았다고 주장했다. 이에 대해 스켈리 측은 "두 사람의 관계는 상호 합의와 배려를 기반으로 했다"고 반박했다.

논란이 확산하자 채널4는 스트리밍 플랫폼에서 시즌 1~10의 모든 에피소드를 삭제하고 외부 검토에 착수했다.

채널4는 성명을 통해 "과거 일부 출연자와 관련한 심각한 비위 의혹을 접수했다"며 "당사자들은 혐의를 부인하고 있는 것으로 파악된다"고 밝혔다. 이어 "출연자 보호 의무를 고려해 구체적 내용은 공개할 수 없다"고 덧붙였다.

프리야 도그라 채널4 최고경영자는 "이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다"며 "출연자 보호 의무와 관련해 업계를 선도하겠다는 원칙에는 변함이 없다"고 말했다.