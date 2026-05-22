동국씨엠, 고객사 초청 '베스트 파트너스 데이' 성료

동국씨엠 부산공장 베스트 파트너스 데이에서 수출 고객사들이 공장을 견학하는 모습./사진=동국씨엠

동국제강그룹 동국씨엠(6,050원 ▲140 +2.37%)은 지난 21일 부산공장에서 '동국씨엠 베스트 파트너스 데이'를 열었다고 22일 밝혔다.

동국씨엠은 불확실성이 커진 철강 통상 환경 속 글로벌 소비자로의 최종 가교 역할을 하는 수출 고객사에 감사를 전함과 동시에 미래 성장 전략 방향을 하나로 일치시켜 시너지를 극대화하기 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.

행사에는 국내외 종합 상사와 수출 고객사 임원 및 실무자 약 60명이 참석했다. 참석자들은 최초 스틸리움(전시관) 투어를 시작으로 생산 전 공정을 견학하며 고부가 프리미엄 도금-컬러강판류 생산과정을 확인했다. 이어진 제품 설명회에서는 럭스틸수출팀이 수출 확대 전략과 방향성을 공유했고, 기술연구소 전문 인력이 제품별 기능과 장점을 설명했다.

이후 공정솔루션팀은 '스마트 물류 자동화' 추진 현황을 소개하고 질의응답(Q&A) 시간을 진행했다. 단순한 제품 카탈로그나 구두 설명만으로는 전달에 한계가 있는 만큼, 생산 과정을 직접 공개하고 미래 비전을 공유하며 제품을 체험할 수 있도록 해 고객 신뢰를 높이겠다는 취지라고 동국씨엠 측은 밝혔다.

동국씨엠 관계자는 "수출 고객사와의 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 글로벌 주요 거점 시장별 맞춤형 제품 판매를 확대해 나갈 계획"이라고 했다.