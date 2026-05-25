LG 올레드 TV, 전세계 14개국 소비자매체 평가 1위

2026년형 LG 올레드 에보 AI 라이프스타일 컷 /사진제공=LG전자

LG전자(237,000원 ▲2,000 +0.85%)는 회사의 올레드(OLED) TV가 전세계 14개국 소비자매체 TV 성능 평가에서 모두 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.

LG 올레드 TV는 미국 대표 소비자매체 컨슈머리포트(Consumer Reports)의 최근 평가에서 모든 화면 크기별 올레드 TV 분야에서 최고점을 획득했다. 특히 65형 LG 올레드 에보 AI(인공지능)에 대해서는 "고명암비(HDR) 성능이 매우 인상적이고 어떤 자리에서도 화질 저하가 거의 없는 뛰어난 시야각을 갖췄다"고 평가했다.

영국 소비자매체 '위치?(Which?)' 역시 65형 LG 올레드 에보 AI에 최고점을 줬으며 포르투갈 소비자매체 '데코 프로테스테(DECO PROteste)'는 55형 LG 올레드 에보 AI에 대해 최고 점수를 부여했다.

아울러 호주 소비자매체 '초이스(CHOICE)'는 65형 LG 올레드 에보 AI의 우수한 사용자 인터페이스, 디테일과 균형감이 뛰어난 화질, 섬세한 음질 등을 장점으로 꼽으며 최고점을 줬다.

LG전자는 이밖에도 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 캐나다, 스페인, 네덜란드, 스웨덴, 독일, 덴마크, 핀란드 등의 소비자매체에서 최고 점수를 받았다고 설명했다.

LG 올레드 TV는 2013년 세계 최초 OLED TV 출시 이후 13년 연속 글로벌 1위를 이어오고 있다. 고객의 취향을 분석해 추천 검색 키워드와 맞춤형 콘텐츠 등의 정보를 제공하는 AI 컨시어지(AI Concierge)를 비롯해 △AI 서치(AI Search) △AI 챗봇(AI Chatbot) △AI 맞춤화면∙사운드 마법사(AI Picture∙Sound Wizard) △보이스 ID(Voice ID) 등 5대 AI 기능이 고객별로 최적화된 TV를 즐길 수 있도록 돕는다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 "LG 올레드 TV가 최고의 TV라는 것을 각국 소비자매체들의 엄격한 평가를 통해 입증했다"며 "앞선 기술력으로 프리미엄 TV 시장을 지속 선도해 나갈 것"이라고 말했다.