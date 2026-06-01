뉴팀즈, 청취사 도봉 5기 'AI 기반 풀스택 솔로프리너 양성 과정' 운영

청년 커리어 교육컨설팅 회사 뉴팀즈가 서울시 청년취업사관학교 SeSAC(서울 소프트웨어 아카데미) 교육 파트너 기관으로 3연속 선정돼 'AI(인공지능) 기반 풀스택 솔로프리너 양성 과정' 교육생을 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 과정은 수강생이 아이디어를 서비스·콘텐츠·자동화로 구현하고 시장 반응을 측정한 뒤, 창업 또는 PM·마케터 취업 중 커리어 패스를 선택하는 12주 풀타임 과정이다. 회사 관계자는 "러버블(Lovable), 클로드 코드(Claude Code), 오픈클로(Openclaw) 등 최신 AI 빌딩 도구를 커리큘럼에 적용했다"며 "12주 안에 결과물을 만들고 시장 반응까지 확인할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

교육은 오는 7월23일부터 10월8일까지 약 12주(364시간)간 청년취업사관학교 도봉캠퍼스에서 오프라인으로 진행된다. 모집 인원은 24명이며 서류 접수는 오는 6월28일까지다.

커리큘럼은 가설 수립부터 최종 산출물 완성까지 6개의 마일스톤(M1~M6)으로 구성된다. 4·8·11주차에 PMF 게이트를 두고, 창업 또는 PM·마케터 취업 트랙 중 하나를 선택하는 구조다. 오후 집중 빌딩 세션에는 PM 멘토 3명이 상주하며 피드백을 제공한다. 수강 기간 AI 구독료와 점심 식대도 지원된다.

창업 트랙 수료자에게는 협력사 마음인베스트먼트에서 사업자 등록 지원, 비상주 오피스 6개월 무료 제공, 투자 및 교육 연계 등 5개 창업지원 패키지를 제공한다. 취업 트랙 수료자에게는 잡코디 채용 매칭, 포트폴리오 패키징 코칭, 1 대 1 커리어 코칭 등을 지원한다.

메인 강사는 러버블 앰배서더인 이재철 넥스트워크 대표가 맡는다. 수료식은 오는 10월8일 열리는 '빌더스 데이'에서 진행한다. 창업 트랙 IR(기업설명회) 피칭과 취업 트랙 포트폴리오 발표 등이 있을 예정이다.

지원 자격은 만 15세 이상 서울시민 또는 서울 거소자로, 전공 제한은 없다. 교육비는 전액 무료다. 신청은 청년취업사관학교 공식 홈페이지에서 할 수 있으며 서류 및 면접 평가를 통해 최종 선발한다.