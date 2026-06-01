코팅솔루션포유, 창업진흥원 '팁스(TIPS) 해외마케팅' 사업 선정

안경현 서울대 화학생물공학부 교수가 창업한 딥테크 스타트업 ㈜코팅솔루션포유(대표 안경현)는 창업진흥원의 '2026년 팁스(TIPS) 해외마케팅' 사업에 최종 선정되어 정부지원금 1억원을 확보했다고 1일 밝혔다.

팁스 해외마케팅 사업은 팁스 R&D에 선정된 창업기업을 대상으로 해외 진출을 위한 마케팅비 등 사업화 자금을 지원하는 프로그램으로, 선정 자체가 기술력과 글로벌 성장 가능성에 대한 추가 검증으로 평가받는다. 이번 선정으로 코팅솔루션포유는 10개월간 북미·유럽 배터리 시장 진출을 위한 해외 인증(CE, NRTL) 취득, 글로벌 고객사 발굴 및 실증(PoC) 추진, PCT 특허 개별국 진입, 글로벌 산업 전시회 참가 등을 본격 추진한다.

코팅솔루션포유는 배터리 전극 제조 공정의 슬러리 유동 상태를 AI로 실시간 진단하는 솔루션 'SlurryXpert'를 개발했다. 공인 시험기관 성능 검증을 완료하고 배터리, 플라스틱 등 다양한 산업군의 수요처와 PoC를 진행 중이며, 동일한 핵심 기술을 플라스틱 가공 및 재활용, 화장품 제조 등 유체를 다루는 다양한 산업 분야로 확장을 준비 중이다.

또한 지난 4월에는 '2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)' Material Science 부문 동상을 수상하며 기술력을 국제적으로 인정받았다. 안경현 대표는 "이번 팁스 해외마케팅 사업 선정을 계기로 미국과 유럽의 배터리 제조사를 대상으로 한 초기 글로벌 레퍼런스 확보에 속도를 내겠다"고 말했다.