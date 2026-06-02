일리카페, 여름 시즌 신메뉴 '트로피컬 시리즈' 3종 출시

93년 전통의 글로벌 이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페(illycaffe S.p.A)의 한국 공식 파트너사 큐로F&B(대표 조중기)가 다가오는 여름 시즌을 맞아 열대과일의 싱그러움을 가득 담은 '트로피컬 시리즈' 신메뉴 3종을 새롭게 선보인다고 밝혔다.

이번 여름 시즌 음료는 달콤한 망고와 상큼한 파인애플을 중심으로 페퍼민트, 라임, 코코넛젤리 등 시원한 청량감을 더하는 재료들을 조화롭게 담아낸 것이 특징이다. ▲트로피컬 민트 티프레셔 ▲트로피컬 라임볼 에이드 ▲트로피컬 스무디 등 총 3종으로 구성됐으며, 각기 다른 매력으로 소비자의 취향에 맞게 선택할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

트로피컬 민트 티프레셔는 일리카페에서 꾸준하게 사랑받는 티프레셔 메뉴에 망고와 파인애플의 풍미를 더해 페퍼민트 티의 시원하고 깔끔한 뒷맛이 돋보이는 음료다. 트로피컬 라임볼 에이드는 열대과일의 달콤함에 라임의 산뜻함과 쫄깃한 코코넛 젤리를 추가해 청량감은 물론 식감의 재미를 함께 느낄 수 있도록 구성했다. 트로피컬 스무디는 망고와 파인애플의 진한 과일 풍미를 블렌딩해, 무더운 여름철 가볍게 즐기기 좋은 음료로 완성했다.

일리카페는 "매년 여름 시즌 음료를 사랑해주시는 고객들의 기대에 맞추어 올해는 시각과 미각을 모두 만족시킬 수 있는 트로피컬 시리즈를 준비했다"며 "꾸준히 사랑받는 티프레셔를 비롯해 트로피컬 시리즈 전 메뉴가 무더운 여름 속 시원한 즐거움이 되길 바란다"고 말했다.

일리카페의 여름 시즌 '트로피컬 시리즈' 3종은 전국 일리카페 직영점에서 만나볼 수 있다.