두산밥캣-마음AI, 건설장비 자율작업 고도화 위해 맞손

2일 경기도 성남 분당두산타워에서 열린 양해각서 체결식에서 박현철 두산밥캣 부사장(왼쪽)과 최홍섭 마음AI 대표가 기념 촬영을 하고 있다./사진제공=두산밥캣

두산밥캣은 경기도 성남 분당두산타워에서 AI(인공지능) 솔루션 기업 마음AI와 건설장비 자율작업 기술 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협력은 두산밥캣이 추진하는 건설장비 분야 피지컬 AI의 일환이다. 두산밥캣은 소형 건설장비 제품과 데이터를 제공하고 마음AI는 비전-언어-행동(VLA) 기반 AI 기술을 활용해 두산밥캣 장비에 자율 작업 적용을 검토한다. 양사는 이를 토대로 자율작업 기술의 타당성 검증과 실증을 함께 진행할 계획이다.

박현철 두산밥캣 최고전략책임자(CSO) 부사장은 "이번 협력은 건설장비 자율작업 기술의 실제 현장 적용 가능성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 고객의 생산성과 작업 효율을 높일 수 있는 기술 개발을 지속해 미래 건설장비 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

최홍섭 마음AI 대표는 "건설장비 산업에서 앞으로 AI가 이해하고 수행하는 작업의 영역이 빠르게 확장될 것"이라며 "마음AI는 VLA 기반 피지컬AI 기술을 통해 산업장비의 자율화 수준을 한 단계 끌어올리고, 실제 현장에서 활용 가능한 AI 기술 구현에 집중하겠다"고 했다.

한편 두산밥캣은 글로벌 기업들과의 협업과 투자를 통해 레이더, 장비 자동화, 정보 인식, 의사결정 등 자율작업과 무인화에 필요한 핵심 기술과 데이터를 축적해 왔다. 올해 'CES 2026'에서는 음성 기반 AI 기술로 50가지 이상의 기능을 제어하는 '잡사이트 컴패니언(Jobsite Companion)'을 선보였다.