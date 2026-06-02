삼성중공업, 4조3301억원 규모 FLNG 수주…2030년 인도

삼성중공업이 건조한 대형 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)./사진=삼성중공업

삼성중공업(27,700원 ▲150 +0.54%)은 2일 북미 지역 발주처로부터 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 1기를 4조3301억원에 수주했다고 공시했다. 발주처의 착수지시서(Notice To Proceed) 발급 이후 건조에 착수할 예정이다. 인도 일정은 2030년 7월이다.

삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 로열더치 쉘 프렐류드를 비롯해 현재까지 신조 FLNG 11척 중 7척을 수주해 전 세계 시장 점유율 64%를 장악하고 있다.

삼성중공업의 올해 누적 수주실적은 총 28척 83억달러다. 연간 수주목표 139억달러의 60%를 기록 중이다. 상선 부문은 △LNG운반선 13척(LNG-FSRU 1척 포함) △에탄운반선 (VLEC) 2척 △가스운반선(VLGC) 4척 △컨테이너운반선 2척 △원유 운반선 6척 등 50억달러로 수주목표 57억달러의 88%다. 해양 부문은 FLNG 1기 등 33억달러로 수주목표 82억 달러의 40%를 달성했다.

삼성중공업 관계자는 "이번 수주로 삼성중공업의 압도적인 FLNG 경쟁력을 다시 한 번 입증했다"며 "검증된 기술력과 수행 경험을 바탕으로 글로벌 FLNG 시장에서 수주 성과를 이어가겠다"고 말했다.