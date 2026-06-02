명정보기술, 산업용 컴퓨터·저장장치 사용 실태 조사 실시

㈜명정보기술이 국내 산업 현장에서 사용 중인 산업용 컴퓨터와 저장장치의 안전 점검을 위한 사용 실태 조사를 진행한다고 밝혔다.

명정보기술에 따르면 10년 이상 사용한 시스템은 겉으로 드러나는 이상이 없더라도 갑작스러운 장애가 발생할 가능성이 있다. 특히 산업용 컴퓨터 등 장비는 생산라인, 제어시스템, 의료영상 서버, 보안 저장장치 등 핵심 업무와 연결돼 있어 사전 점검과 수리의 중요성이 크다는 설명이다.

주요 점검 대상 장비는 산업용 PC·서버, HDD·SSD 저장장치, PLC·CNC 제어장비, 반도체 생산설비, PACS 의료영상 서버, CCTV 저장장치 등이다.

조사 대상 환경은 윈도우NT, 윈도우XP, 윈도우7 등 구형 운영체제를 사용하는 산업용 PC를 비롯해 IDE·SCSI 기반 저장장치, 산업용 제어 시스템, 노후 서버 및 생산장비 등이다. 점검이 필요한 산업군은 반도체·디스플레이, 철강·금속, 제조·생산라인, 에너지·발전, 의료·바이오, 방산·항공, 물류·항만, 공공기관·연구소 등이다.

창립 36주년을 맞은 명정보기술은 설문 참여 기업을 대상으로 무상 점검을 제공할 예정이다.

한편 명정보기술은 청주 본사와 서울 본점을 운영하고 있으며, 산업용 데이터 장애 예방과 저장장치 점검 관련 상담을 진행하고 있다.