오퍼니티, 신개념 영양제테크 앱 '뉴트리캐시' 출시

토털 라이프 서포트 기업 오퍼니티㈜가 신개념 영양제테크 앱 '뉴트리캐시'를 출시했다.

뉴트리캐시는 영양제 구매와 앱테크를 결합한 서비스로, 매일 먹는 영양제를 합리적인 가격에 구매하는 동시에 캐시 혜택까지 받을 수 있도록 설계된 영양제 특화 리워드 플랫폼이다.

오퍼니티는 이러한 소비자들의 고민에 주목해 보다 합리적인 가격으로 영양제를 구매하고 혜택까지 받을 수 있는 환경을 구축했다. 품질 검증은 강화하되 가격 부담은 낮춰 온 가족이 안심하고 섭취할 수 있는 프리미엄 영양제를 제공한다는 설명이다.

뉴트리캐시는 유산균, 오메가3, 루테인 등 일상적으로 많이 찾는 13종의 영양제를 최저가 수준에 선보이며, 구매 금액 기준 최대 20%를 캐시로 환급해준다. 적립한 캐시는 영양제 구매나 기프티콘 교환 등에 사용할 수 있다.

앱테크 기능도 차별화했다. 앱을 설치하면 24시간 자동 적립 기능을 통해 캐시를 모을 수 있고, 영양제 링크를 SNS나 가족, 지인에게 공유해 구매가 발생할 경우 판매가의 10%를 수익으로 지급해 부업 형태로도 활용 가능하다. 또한 일반적인 리워드앱과 달리 '1캐시=1원' 정책을 적용해 이용자가 복잡한 환산 과정 없이 혜택을 직관적으로 체감할 수 있도록 했다.