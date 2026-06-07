포스코그룹 연중 최대 봉사활동 '2026 글로벌 볼런티어 위크' 시작

장인화 포스코그룹 회장이 봉사자들과 함께 호우∙산불 대비를 위해 포스코 강재가 적용된 산불진화장비로 포항 중산1리 하천 주변의 낙엽과 잔가지를 제거하는 모습./사진제공=포스코홀딩스

포스코그룹은 연중 최대 봉사활동 '2026 글로벌 볼런티어 위크(Global Volunteer Week)'를 진행한다고 7일 밝혔다.

지난 4일 시작해 9일간 이어지는 이번 봉사활동에는 국내외 전 그룹사 임직원이 참여할 예정이다.

'글로벌 볼런티어 위크'는 포스코그룹을 대표하는 사회공헌 활동이다. 매년 5~6월 중 특별 봉사 주간을 지정해 국내외 23개국 약 2만4000여 명의 임직원이 국가별∙지역별 특성을 반영해 실시하는 봉사로 올해 17년차를 맞이했다.

장인화 포스코그룹 회장도 봉사에 나섰다. 장 회장은 봉사주간 첫날 포항시 중산1리를 찾아 그룹 임직원 200여 명과 함께 '마을 정자 계단에 손잡이를 체결하고 하천에서는 낙엽과 잔가지를 제거하는 등 '안심(安心) 마을' 조성을 위한 활동을 펼쳤다. 이곳은 내연산과 천령산 인근에 위치하고 있어 산불 발생시 대형 화재로 확산할 가능성이 높고 실제로 화재가 빈번하게 발생해온 취약지역이다. 그럼에도 인구 고령화로 화재 발생시 빠른 대응이 어려웠다.

이곳에서 포스코그룹 임직원들은 노후 담장을 포스코그룹 강재로 제작된 스틸 펜스로 교체하는 활동을 펼쳤다. 각 가정에는 스프레이형 소화기와 LED센서등, 자동소화 멀티탭 등으로 구성된 어르신 안전키트를 전달했다.

또 호우∙산불 대비를 위해 포스코 강재가 적용된 산불진화장비로 하천 주변의 낙엽과 잔가지를 제거했다. 첨단 CCTV(폐쇄회로TV)와 드론을 활용한 AI(인공지능) 산불감지 시스템을 연내 도입하기 위한 시연행사를 지역 소방대원들과 함께 갖는 등 산불 대응력을 강화했다.

이밖에도 AI 헬스케어 전문기업 아크(ARK)와 협력해 평소 병원 방문이 어려운 마을 어르신들의 건강 상태를 사전에 검진했다. AI플랫폼을 통해 혈압∙혈당∙심혈관∙인지건강 등 주요 건강상태를 체크하는 등 보건관리도 챙겼다. 또 지역사회의 노후 공간을 발굴하고 보수하는 참여형 프로그램인 '체인지 마이 타운(Change My Town)'과 연계해 사업간 시너지를 높였다.

이외에도 그룹사별로 취약계층 집수리 및 진입로 평탄화 등 주거환경 개선, 근골격계 예방 및 신체활동 보조 위한 재활 운동기구 지원 등의 활동들을 펼칠 예정이다. 베트남과 미얀마 등의 해외 법인에서도 아동 놀이시설을 보수하고 맹인 학교에 IT인프라 지원을 통해 교육환경을 개선하는 등 현지 맞춤형 봉사를 이어간다.

포스코홀딩스 사회공헌실 관계자는 "글로벌 볼런티어 위크는 전 세계 포스코그룹 임직원들이 하나 되어 나눔을 실천하는 뜻깊은 시간"이라며 "앞으로도 지역사회의 목소리에 귀를 기울이며 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동들을 계속해 나갈 것"이라고 했다.