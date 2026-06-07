젠슨 황, 내일 삼성 전영현과 회동…"이재용과 몇주 전 멋진 식사"

젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 삼성전자 측과 만남을 갖는다.
황 CEO는 7일 서울 강남 깐부치킨 삼성점에서 기자들과 만나 "내일 전영현 삼성전자 부회장과 만나길 기대하고 있다"고 밝혔다. 회동을 할 예정인지를 재차 묻는 질문에는 "그렇다"고 답했다.
이재용 회장과 관련해서는 "현재 해외출장 중이지 않나"라면서도 "이 회장과는 몇 주전에 미국 캘리포니아로 만났었다. 멋진 저녁 식사를 했었다"고 밝혔다.
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젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 삼성전자 측과 만남을 갖는다.
황 CEO는 7일 서울 강남 깐부치킨 삼성점에서 기자들과 만나 "내일 전영현 삼성전자 부회장과 만나길 기대하고 있다"고 밝혔다. 회동을 할 예정인지를 재차 묻는 질문에는 "그렇다"고 답했다.
이재용 회장과 관련해서는 "현재 해외출장 중이지 않나"라면서도 "이 회장과는 몇 주전에 미국 캘리포니아로 만났었다. 멋진 저녁 식사를 했었다"고 밝혔다.
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