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젠슨 황, 내일 삼성 전영현과 회동…"이재용과 몇주 전 멋진 식사"

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젠슨 황, 내일 삼성 전영현과 회동…"이재용과 몇주 전 멋진 식사"

김도균 기자
2026.06.07 19:48
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(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 '치맥 회동' 중 시민 및 취재진에게 치킨을 나눠주고 있다. 2026.6.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자
(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 '치맥 회동' 중 시민 및 취재진에게 치킨을 나눠주고 있다. 2026.6.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 삼성전자 측과 만남을 갖는다.

황 CEO는 7일 서울 강남 깐부치킨 삼성점에서 기자들과 만나 "내일 전영현 삼성전자 부회장과 만나길 기대하고 있다"고 밝혔다. 회동을 할 예정인지를 재차 묻는 질문에는 "그렇다"고 답했다.

이재용 회장과 관련해서는 "현재 해외출장 중이지 않나"라면서도 "이 회장과는 몇 주전에 미국 캘리포니아로 만났었다. 멋진 저녁 식사를 했었다"고 밝혔다.

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안녕하세요. 산업1부 김도균 기자입니다.

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