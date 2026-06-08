"'AI 군비경쟁'이 만든 슈퍼사이클…성과급 갈등은 세대 변화 산물"

TSMC의 핵심 창립 멤버 중 한 명인 양광레이 국립대만과기대 산학혁신단장이 지난 3일(현지시간) 대만 타이베이 국립대만과기대 하오양 실험동에서 인터뷰하고 있다./사진=공동취재단

"반도체 역사상 이런 슈퍼사이클(초호황기)은 없었습니다. 역사상 가장 큰 스파이크(Spike·수요 급증)일 가능성이 큽니다."

글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 TSMC 성장의 주역 중 한 명으로 꼽히는 양광레이 국립대만과기대 산학혁신단장은 지난 3일(현지시간) 대만에서 진행한 머니투데이와 인터뷰에서 AI(인공지능)발 반도체 호황을 '전례 없는 수요 폭증'이라고 진단했다. 동시에 사상 최대 실적과 성과급을 둘러싼 갈등이 확산하는 배경에는 세대 간 가치관 변화와 공정성에 대한 인식 차이가 자리하고 있다고 분석했다.

양 단장은 TSMC 연구개발(R&D) 담당 이사를 지내며 회사 성장의 토대를 마련한 이른바 '6인의 기사(Knight)' 중 한 명이다. 이후 미국 인텔 기술고문과 중국 최대 파운드리 기업 SMIC 사외이사를 역임하며 미국·대만·중국 반도체 산업을 모두 경험한 보기 드문 전문가로 평가된다.

양 단장은 이번 슈퍼사이클이 PC·스마트폰 시대의 양상과는 다르다고 분석했다. 과거에는 개인 소비자가 수요를 이끌었다면 AI(인공지능) 시대에는 구글·메타·마이크로소프트(MS)·엔비디아 등 빅테크 기업들이 시장을 주도하고 있다는 것이다. 그는 "AI 데이터센터는 빅테크 기업들의 '군비 경쟁'"이라며 "막대한 자본이 AI 인프라로 몰리면서 전례 없는 수요가 만들어지고 있다"고 말했다. 또 거대한 수요 급증이 전체 공급망 부족을 만들었다 는 게 양 단장의 분석이다. 양 단장은 "(반도체) 수요가 너무 빠르게 급증했고 모두가 공급 부족을 겪고 있다"며 " AI용 D램뿐 아니라 PC용 일반 D램도 부족하고 TSMC도 생산능력이 부족하다는 불만을 듣고 있다"고 설명했다.

다만 호황이 얼마나 지속될지는 예측하기 어렵다고 봤다. 양 단장은 "시장이 언제 포화 단계에 접어들지는 아무도 알 수 없다. 2년 후, 5년 후, 10년 후일 수도 있다"며 "기업들이 수요를 따라잡기 위해 공격적으로 생산능력을 확대하고 있는 만큼 향후 수요 증가세가 둔화할 경우 공급 과잉 문제가 발생할 수 있다는 점이 가장 우려스럽다"고 말했다.

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 23일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

AI가 촉발한 반도체 호황은 기업들에 사상 최대 실적을 안겨주고 있지만 성과급과 보상 체계를 둘러싼 갈등도 새로운 과제로 떠오르고 있다. 양 단장은 "과거에는 TSMC 직원들이 공개적으로 불만을 제기하는 일이 거의 없었다"며 "삼성전자의 성과급 갈등이 일종의 선례가 됐다"고 분석했다.

삼성전자 노사는 성과급 산정 기준을 둘러싸고 5개월여 진통을 겪다 총파업 직전 합의했다. TSMC 내부에서도 성과급과 보상 체계에 대한 불만으로 노조 결성과 파업 가능성이 거론됐다. 이에 대해 웨이저자 TSMC 회장은 최근 정기 주주총회에서 "지난 3년간 직원 성과급은 매년 30%씩 증가했고 올해도 30% 이상 늘어날 것"이라며 "직원들을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 성과급 논란 진화에 직접 나선 것이다.

양 단장은 이를 '불환과이환불균(不患寡而患不均)'에 빗대 설명했다. 적게 갖는 것보다 불공정한 분배를 더 견디기 어려워한다는 뜻이다. 양 단장은 "같은조직에서 일하는데 누군가는 더 많은 보상을 받고 누군가는 적은 보상을 받는다면 갈등이 생길 수밖에 없다"며 "특히 젊은 세대일수록 보상을 보다 거래적(transactional)인 관점에서 바라본다. 이는 기성세대와의 가치관 차이에서 기인한 것"이라고 분석했다. 이어 "TSMC도 오랫동안 보너스와 급여만으로 문제를 해결하려했지만 이제는 공감과 소통이 필요하다"며 "성과급 갈등의 핵심은 기술이 아닌 사람의 문제"라고 강조했다.

양광레이 교수 프로필/그래픽=김현정

한국 반도체 산업에 대해서는 충분한 경쟁력을 갖추고 있다고 평가했다. 특히 파운드리 업계 경쟁자인 삼성전자와 관련해 양 단장은 "TSMC 재직 당시 가장 경계했던 경쟁자는 인텔보다 삼성이었다"며 "삼성전자는 파운드리에서도 충분한 기술력을 갖추고 있다"고 밝혔다. 다만 메모리와 파운드리를 함께 운영하는 삼성전자의 사업 구조는 고객 신뢰 확보 측면에서 약점으로 작용할 수 있다고 지적했다. 양 단장은 "고객들은 칩 생산을 삼성전자에 맡기지만 삼성전자 역시 자체 칩 사업을 하고 있다"며 "생산업체가 동시에 경쟁사인 상황에서 IC 설계 기업들의 신뢰를 얻는 것은 쉽지 않은 일"이라고 말했다.

양 단장은 한국과 대만 반도체 산업이 직면한 또 다른 과제로 중국의 추격을 꼽았다. 미국의 대중(對中) 반도체 규제가 중국 반도체 산업의 자립을 가속화하고 있다는 것이다. 양 단장은 반도체 산업의 본질을 '협력'이라고 규정했다. 그는 "반도체 산업은 특정 국가가 아닌 여러 나라가 함께 만든 공동의 성과"라며 "한국과 대만은 너무 비슷해 오히려 경쟁심이 강하지만 서로에게 배울 점도 많다. 앞으로는 경쟁뿐 아니라 양국이 협력할 수 있는 부분도 더 찾아야 한다"고 말했다.