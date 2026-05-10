쓱닷컴 회원, 키엘 뷰티 제품 최대 20% 할인된다

이커머스 SSG닷컴(이하 쓱닷컴)이 글로벌 스킨케어 브랜드 키엘(Kiehl's)과 협업해 장보기 멤버십 '쓱7클럽' 회원 전용 혜택을 선보인다. 장보기와 뷰티 혜택을 결합한 할인 콘셉트로 기획했다.

오는 11일부터 17일까지 쓱7클럽 회원 대상 키엘 협업 프로모션을 진행한다. 쓱7클럽 회원 전용 '울트라 훼이셜 크림', '칼렌듈라 꽃잎 토너' 등 키엘 상품 10종을 판매한다.

쓱7클럽 회원에게 전용 상품 구매 시 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 1만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 할인받을 수 있다.

전용 상품 구매 고객에게는 쓱7클럽 마스코트 '쓱칠이'를 활용한 키링 굿즈를 증정한다. 신규 가입 회원에게는 선세럼(9ml)과 꽃잎 토너(6ml)로 구성된 키엘 웰컴 키트를 제공한다.

구매 회원 전원에게 속탄력 투명 에센스(4ml)와 키엘 쇼핑백을 증정하며, 로레알 마이뷰티박스 포인트 2배 적립 혜택도 제공한다. 15만원 이상 구매 고객에게는 4만2000원 상당의 스틱밤을 추가 증정한다.

쓱7클럽 전용 상품 구매액 상위 3명을 대상으로 조선팰리스 식사권(1인 2매)을 증정하는 이벤트도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는" 앞으로 인기 브랜드와 연계한 멤버십 전용 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.