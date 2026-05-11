특가상품도 밤 12시 주문, 내일 도착...G마켓, '스타배송' 강화

이커머스 G마켓이 상반기 최대 쇼핑축제 '빅스마일데이' 기간 선보인 특가 상품 300여종을 신속배송 시스템 '스타배송'으로 판매한다. 평일 밤 12시까지 주문하면 다음날 바로 상품을 받아볼 수 있다.

빅스마일데이는 약 3만1000명의 셀러가 참여하는 역대 최대 규모 행사로 오는 19일까지 진행한다. G마켓 MD(상품기획자)가 엄선한 1000여 개 '천만흥행딜' 상품을 역대 최저가 수준에 선보인다.

G마켓은 특가상품을 더 빠르게 배송 받을 수 있도록 도착보장 서비스 '스타배송'을 적극 활용한다. 전체 '천만흥행딜' 중 약 30%에 해당하는 300여개 핵심상품을 스타배송 상품으로 구성했다. 디지털·가전, 마트·리빙, 패션·뷰티 등 주력 인기 상품이 대거 포함됐다.

스타배송은 G마켓 동탄 메가센터와 협력사를 활용하는 풀필먼트 스타배송과 셀러가 직접 운영하는 판매자 스타배송으로 운영한다. 밤 12시 주문 마감은 풀필먼트 스타배송으로만 제공한다. 빅스마일데이 상품 중 이미지 하단에 '스타배송'이 표기된 상품이다.

추천 상품으로 가전 상품군에선 △삼성 오디세이 32형 4K 게이밍모니터 △쿠쿠 10인용 IH전기압력 밥솥 등이 식품 및 뷰티 카테고리에서는 △농심 라면 20봉 세트 △락토핏 골드 50포 6통 △설화수 자음 2종세트 등이 있다.

G마켓은 심야 시간대 쇼핑 수요에 대응하기 위해 빅스마일데이 내 스타배송 상품 비중을 기존 대비 두 자릿수 확대했다. G마켓이 지난 설 연휴 기간 스타배송 주문 마감 시간을 시범 연장한 결과 심야 시간대(20~23시) 주문 건수가 일반 시간대 대비 56% 높았다. G마켓은 이런 수요를 반영해 지난 4월 말부터 평일 주문 마감 시간을 기존 밤 11시에서 밤 12시로 연장했다.

주말에도 빠른 배송 서비스를 제공한다. 풀필먼트 스타배송은 평일 밤 12시, 주말 오후 10시까지 주문 시 익일 도착하는 주 7일 배송 체계를 갖췄다.

G마켓 관계자는 "이번 빅스마일데이는 가격 혜택뿐 아니라 빠른 배송 경험까지 더해 고객 체감 혜택을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "스타배송 상품 확대와 심야 주문 마감 연장을 통해 고객이 시간에 구애받지 않고 쇼핑할 수 있다"고 말했다.