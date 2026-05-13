키자니아, 육군과 손잡고 '군 체험 페스티벌' 개최

글로벌 어린이 직업체험 테마파크 키자니아가 가정의 달을 맞아 육군본부와 함께 '미래 육군 꿈나무 체험 페스티벌'을 오는 15일부터 16일까지 서울과 부산에서 개최한다.

이번 행사는 어린이들이 군인의 역할과 국가 안보의 중요성을 체험형 콘텐츠를 통해 자연스럽게 이해할 수 있도록 마련됐다. 실제 군 장병들과 함께하는 프로그램과 군악대 공연 등 다양한 현장형 콘텐츠가 운영돼 가족 단위 방문객들의 관심을 끌 전망이다.

키자니아 서울에서는 스포츠 플렉스와 중앙광장을 중심으로 군복 착용 체험과 군 장비 전시 프로그램이 진행된다. 군악대 공연도 함께 열려 현장 분위기를 더할 예정이다.

키자니아 부산은 제53보병사단과 함께 두 번째 특별 체험 행사를 선보인다. 행사장에서는 드론 시뮬레이터와 드론 축구 체험, 군복 체험 등 미래형 군 기술 프로그램이 운영되며, 피라미드탐험대에서는 각개전투 체험 등 참여형 콘텐츠도 마련된다.

키자니아 관계자는 "어린이들이 군인이라는 직업을 놀이처럼 즐겁게 체험하며 새로운 꿈과 도전의 가치를 발견할 수 있도록 행사를 준비했다"며 "가족과 함께 특별한 추억을 만드는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.