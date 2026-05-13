"매운맛에 홀릭" 한국 '면' 세워준 K라면…신라면·불닭 '역대급' 기록

농심 신라면 국내 라면 최초 누적 매출 20조원을 달성했다고 밝혔다. 조용철 농심 대표이사가 13일 오전 서울 중구에서 열린 글로벌 포럼에서 이 같은 성과를 설명하는 모습 /사진제공=농심.

신라면 '40주년' 주요 성과 및 국내외 매출 비중/그래픽=윤선정

'K라면'이 세계인의 식탁을 점령하고 있다. 농심 신라면은 출시 40년 만에 누적 매출 20조원(지난해 기준)을 넘어섰는데, 이중 40%가 해외 매출이다. 농심은 글로벌 대표 식음료 솔루션 기업으로 도약해 2030년까지 매출 7조3000억원을 달성하고 그 중 해외 매출 비중을 60% 이상(약 4조4000억원)으로 끌어올리겠다는 청사진을 밝혔다. 불닭볶음면을 앞세운 삼양식품은 분기 기준 역대 최대 실적을 갈아치우며 '불닭' 열풍이 계속되고 있음을 증명했다.

농심은 13일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 '신라면 글로벌 포럼'을 열고 이 같은 경영 성과와 미래 비전을 발표했다. 조용철 농심 대표이사는 "20조원은 재무적 성과를 넘어 40년 동안 전 세계 소비자의 일상과 함께해 왔음을 증명하는 기록"이라며 "더 큰 도약을 시작하는 출발점이기도 하다"고 밝혔다.

1986년 매운맛을 내걸고 출시한 신라면은 1991년 국내 시장 1위에 오른 뒤 35년 간 정상을 지키고 있다. 신라면의 40년 누적 판매량은 약 425억개다. 이를 면발 길이로 환산하면 지구와 달을 약 2200번, 지구와 태양을 약 6번 왕복할 수 있는 규모다. 특히 전체 누적 매출의 약 40%가 해외 시장에서 발생했다. 지난해 기준 북미와 중국, 일본이 해외 매출의 절반 이상을 차지하며 글로벌 성장의 핵심 축을 담당했다.

농심은 글로벌 시장 확장에 속도를 내고 있다. 2022년 미국 제2공장을 본격 가동한 데 이어 올해 러시아 법인을 새롭게 출범시켰다. 4분기에 완공할 부산 녹산공장에 수출 전용 공장을 통해 글로벌 물류 기반을 확충할 계획이다.

농심 신라면 국내 라면 최초 누적 매출 20조원을 달성했다고 밝혔다. 조용철 농심 대표이사가 13일 오전 서울 중구에서 열린 글로벌 포럼에서 이 같은 성과를 설명하는 모습./사진제공=농심

이날 농심은 새로운 도약을 위한 비전으로 '글로벌 누들 솔루션 프로바이더(Global Noodle Solution Provider)'를 제시했다. 유탕면 기반의 기존 라면을 넘어 면을 기반으로 한 모든 식문화에 도전하는 기업으로 거듭나겠다는 의지다.

구체적인 목표치도 내놨다. 농심은 '비전 2030'을 통해 2030년까지 매출 7조3000억원, 영업이익률 10%를 확보한다는 전략이다. 특히 해외 매출 비중을 현재 40% 수준에서 60% 이상으로 확대 하겠다고 강조했다.

신제품을 통한 브랜드 확장 전략도 공개했다. 농심은 오는 18일 신라면 40주년 기념작 '신라면 로제'를 한국과 일본 시장에 동시 출시한다. 신라면 로제는 신라면의 매운맛에 고추장의 감칠맛, 토마토와 크림을 더해 'K-로제' 맛을 구현한 제품이다.

농심 신라면 로제 큰사발면 연출 이미지./사진제공=농심

한편 삼양식품은 이날 분기 최고 기록을 다시썼다. 1분기 연결기준 삼양식품의 매출액은 7144억원, 영업이익은 1771억원(영업이익률 25%)을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 35%, 영업이익은 32% 증가한 수치다. 해외매출이 전년 동기 대비 38% 증가한 5850억원으로, 글로벌 시장에서 견조한 수요와 생산 능력 증대 등이 맞물렸다.

이같은 호실적 추세면 올해 매출 '3조 클럽' 달성도 가능할 전망이다. 삼양식품은 지난해 연간 매출액 2조3517억원, 영업이익 5239억원을 기록했다. 전년 대비 각각 36.1%, 52.1% 증가한 수치다. 영업이익률은 22.3% 달성했다.