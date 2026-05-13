"아내 실종" 다급한 신고...폰도 카드도 두고 북한산 오른 50대 행방 묘연

서울 북한산에 오른 50대 여성의 행방이 한 달 가까이 확인되지 않아 당국이 수색을 이어가고 있다./사진=가족 제공

서울 북한산에 오른 50대 여성의 행방이 한 달 가까이 확인되지 않아 당국이 수색을 이어가고 있다.

13일 뉴시스 취재를 종합하면 서울 송파경찰서는 지난달 17일 오전 11시28분께 "아내가 실종된 것 같다"는 신고를 접수하고 김모(52)씨를 수색 중이다.

김씨 남편은 실종 당일 오전 9시께 직장으로부터 "출근하지 않았다"는 연락을 받은 뒤 가족과 함께 주변을 수색하다 경찰에 신고했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 김씨가 자전거를 타고 집을 나선 뒤 서울 광진구 강변역 인근에 자전거를 세워두고 이동한 정황을 확인했다.

김씨는 이후 지하철을 이용해 서울 강북구 북한산 인근으로 이동한 것으로 추정된다. 국립공원 CCTV에는 김씨가 도선사 인근에서 용암문 방향으로 올라가는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.

다만 이후 하산 장면이나 추가 동선은 확인되지 않은 상태다.

김씨 가족은 휴대전화와 카드 등도 집에 두고 나간 상태였다고 전했다.

경찰과 소방당국 등은 북한산 일대를 중심으로 수색 작업을 이어가고 있다.