"남편 만난 지 한 달 만에" 황혜영, 뇌종양 투병 고백…우울증까지

그룹 투투 출신 황혜영이 과거 뇌종양 진단을 받았던 당시를 회상했다. /사진=TV조선 '퍼펙트 라이프'

그룹 투투 출신 황혜영이 과거 뇌종양 진단을 받았던 당시를 회상했다.

13일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 황혜영이 게스트로 출연해 투병 경험에 대해 털어놨다.

방송에서 황혜영은 "예전에는 쇼핑몰을 운영하며 일이 너무 많아서 잠을 못잤고 스트레스로 예민하고 긴장된 상태로 살았다"며 "그렇게 살다 보니 2010년도에 뇌수막종 진단을 받았다"고 말했다.

그는 "귀에 문제가 생긴 줄 알고 이비인후과와 내과에 가서 검사받고 CT, MRI를 다 찍었는데 결국 오른쪽 소뇌 뇌종양이 발견됐다"고 했다.

그룹 투투 출신 황혜영이 과거 뇌종양 진단을 받았던 당시를 회상했다. /사진=TV조선 '퍼펙트 라이프'

그러면서 "'왜 내게 이런 병이 생겼지. 나름 열심히 살아왔는데'라는 생각과 허탈함에 우울증이 오기도 했다"고 당시를 회상했다.

이성미가 "남편도 당시에 많이 놀랐을 것 같다"고 말했고 황혜영은 "남편과 만난 지 한 달 만에 그런 일이 생겼다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

그는 "당시 나는 수술도 안 하고 이대로 그냥 내려놓겠다고 했는데 남편이 수술 일정을 잡고 입원시킨 후 간호까지 해줬다"고 말했다. 이성미는 "남편이 살렸다"고 말했다.

황혜영은 "어렸을 때는 건강 관리에 무심했다"며 "염증 관리를 못해서 건강이 무너진 거 아닌가 후회가 됐다"고 했다.