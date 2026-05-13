세터, 몬치치 협업 팝업에 오픈런 열기

레시피그룹(대표 주시경)이 전개하는 컨템포러리 캐주얼 브랜드 세터가 글로벌 캐릭터 몬치치와 협업한 오프라인 이벤트를 서울숲 매장에서 성황리에 진행했다.

지난 9일 열린 이번 행사는 세터와 몬치치 협업 컬렉션 오프라인 발매를 기념해 마련됐다. 발매 당일 매장 오픈 전부터 대기 줄이 형성되며 현장에는 많은 방문객이 몰렸다.

이번 오프라인 이벤트는 앞서 세터 공식몰과 크림(KREAM)을 통해 진행된 온라인 선발매 흥행 분위기를 이어갔다. 특히 '스트라이프 반팔 티셔츠'는 발매 당일 전 사이즈가 빠르게 품절되며 높은 관심을 모았다.

서울숲 매장에서는 다양한 참여형 이벤트도 함께 운영됐다. 오는 15일까지 콜라보 제품 포함 10만 원 이상 구매 고객을 대상으로 뽑기 이벤트를 진행한다.

발매 당일에는 세터 인스타그램 팔로우 또는 카카오플러스 친구 추가 고객을 대상으로 '세터X몬치치 스낵틴 이벤트'도 열렸다. 몬치치 캐릭터가 담긴 틴케이스와 스낵을 선착순 제공해 방문객들의 호응을 얻었다.

세터 관계자는 "몬치치 협업에 대한 관심이 오프라인 매장 방문으로 이어지며 의미 있는 반응을 확인했다"며 "앞으로도 브랜드 감성을 담은 다양한 협업과 고객 경험을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

한편, 이번 컬렉션은 티셔츠와 스카프, 모자, 양말 등 총 15종으로 구성됐으며, 세터 공식몰과 크림, 세터하우스 도산·성수·서울숲 매장에서 판매된다.