콜마홀딩스·한국콜마, 창립 36주년 맞아 윤리경영 실천 다져

윤상현 콜마홀딩스 부회장(오른쪽 다섯번째)과 임직원들이 한국콜마 종합기술원 우보천리룸에서 ‘제4회 자율준수의 날’ 행사를 개최하고 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=콜마홀딩스

콜마홀딩스(9,720원 ▼130 -1.32%)와 한국콜마(92,200원 ▼4,900 -5.05%)가 창립 36주년을 맞아 준법경영 실천 의지를 다졌다. 올해 콜마그룹이 대규모기업집단으로 지정된 만큼 자율준수 체계를 공고히 한다는 방침이다.

양사는 지난 14일 서울 서초구 한국콜마 종합기술원과 세종공장에서 각각 '제4회 자율준수의 날' 행사를 열었다. 창립기념일 5월15일을 '자율준수의 날'로 지정하고 2023년부터 매년 행사하고 있다.

이번 행사는 그룹 내 자율준수 프로그램 문화를 정착시키고 임직원의 준법 의식을 높이기 위해 기획했다.

특히 올해는 임직원들이 자율준수의 중요성을 인식하도록 체험형 프로그램을 마련했다. 지주사 콜마홀딩스는 임직원 대상 'CP 공모전'을 했다. 자율준수 문화를 주제로 슬로건을 만드는 공모전이다. 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 최우수상 수상자에게 직접 상패를 전달했다.

한국콜마는 11~14일을 '컴플라이언스 위크'로 지정하고 온오프라인 프로그램을 운영했다. '준법 MBTI', '자율준수 사례판단 챌린지' 등 행사로 임직원 참여를 독려했다.

윤상현 콜마홀딩스 부회장은 "자율준수 프로그램은 기업가치와 신뢰를 좌우하는 핵심 경쟁력"이라며 "대기업집단 지정 이후 강화된 사회적 책임과 기대에 맞춰 그룹 차원의 컴플라이언스 체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.