젠틀몬스터, 카리나 앞세운 '베지 컬렉션' 공개

글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터가 그룹 에스파 멤버 카리나와 함께한 '2026 베지 컬렉션' 메인 캠페인 영상을 공개했다.

젠틀몬스터는 지난 14일 티저 영상 공개에 이어 지난 18일 베지 컬렉션 메인 캠페인을 선보였다. 영상 속 카리나는 몽환적이고 신비로운 분위기 속에서 아이웨어를 착용한 채 탐험을 이어가는 모습으로 등장한다.

특히 황량한 들판 위 새하얀 양으로 쌓아 올린 거대한 탑을 오르는 장면과 토마토 속으로 뛰어드는 연출은 강렬한 비주얼을 완성했다. 영상에는 이번 컬렉션의 상징인 '베지몬' 키링도 등장해 눈길을 끌었다.

젠틀몬스터는 이번 컬렉션에 자연과 판타지가 결합된 새로운 세계관을 담았다고 설명했다. 토마토를 핵심 오브제로 활용해 생명력과 유기적인 상상력을 제품 전반에 녹여냈다.

또 지난 15일 공식 인스타그램을 통해 공개된 카리나의 베지 컬렉션 언박싱 영상 역시 글로벌 팬들의 관심을 모으고 있다.

젠틀몬스터는 베지 컬렉션 출시를 기념해 서울 성수와 도산을 비롯해 상하이, 베이징, 도쿄, 태국, LA 등 주요 도시에서 팝업 공간을 운영할 예정이다.

한편, 젠틀몬스터는 지난 18일부터 베지 컬렉션 프리오더를 진행 중이다.