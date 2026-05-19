김수완 신세계그룹 부사장 "정용진 회장 해외 체류중…광주행 지시"

(광주=뉴스1) 이수민 기자 = 김수완 신세계그룹 부사장이 19일 '스타벅스 코리아 이벤트의 오월정신 훼손'관련 사과를 위해 광주 5·18기념재단을 찾았다가 면담을 거부 당한 뒤 입장을 밝히고 있다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(광주=뉴스1) 이수민 기자

스타벅스코리아가 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란에 휩싸인 가운데 정용진 신세계그룹 회장이 현재 해외에 체류 중인 것으로 파악됐다. 정 회장은 사건 발생 이튿날 대국민 사과문을 발표한 데 이어 김수완 신세계그룹 부사장에게 광주행을 지시했다.

김수완 신세계그룹 부사장은 19일 오전 광주 5·18기념문화센터에 사과차 방문해 취재진과 질의응답 시간을 갖고 '정용진 회장이 광주에 내려가서 사과하라고 지시했냐'는 질문에 "그렇다"고 답했다.

김 부사장은 "(정용진 회장은)해외 체류 중인데 내가 먼저 왔다"며 "회장은 모든 책임을 통감하고 사과문을 발표했다"고 설명했다.

정용진 회장이 5·18 관련 단체들에 사과할 계획이 있냐는 질문에는 "그 부분은 향후에 말하겠다"고 답했다.

이번 사태에 대해선 "부적절한 마케팅이었고 향후에 또 이런 일이 일어나지 않도록 전체적인 프로세스를 개선하겠다"며 "5·18 영령에게 죄송한 마음을 다시 한번 진심으로 전한다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 회사가 최선을 다해서 노력하겠다"며 고개 숙였다.

정용진 회장이 이번 행사를 결재했냐는 질문에는 "계열사(스타벅스)에서 단독으로 진행한 프로모션의 일종"이고 "최종 결재자는 스타벅스 대표"라고 답했다.

프로모션은 "고의성이나 의도를 갖고 하지 않았다"고 부인했다. 이어 몇 명의 결재를 거쳤는지, 해당 부서에 온라인 커뮤니티 '일베'를 하는 직원이 있는지 등은 "면밀히 확인하고 있다"고 했다.

앞서 스타벅스코리아는 5월18일 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 행사로 역사 인식 부재 논란이 일었다. '탱크'라는 이름의 텀블러를 판매했고 홍보 문구에 '책상에 탁!' 이란 표현을 사용했다. 이에 5·18 민주화운동과 박종철 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 확산했다.

정용진 회장은 당일 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임했고 이튿날 "모든 책임을 통감한다"며 대국민 사과에 나섰다. 신세계그룹도 이날 광주에서 오월단체 관계자들을 만나 사과와 면담을 시도했다.

하지만 진상 파악이 되지 않았고 국민적 공분이 큰 상황에 공식 만남은 불발됐다. 이날 김수완 부사장이 광주 5·18기념문화센터를 찾았지만 재단 측은 "자리를 만들어보려고 했지만 많은 원성이 있었다"며 "(5·18)을 상징하는 공간에서 사과의 뜻을 받기에 환경이 조성되지 않은 것 같다. 조치해 줬으면 좋겠다"고 면담 거절 의사를 전했다.