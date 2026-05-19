더샘, 글로벌 앰버서더이준호 앞세워 일본 팬심 정조준

더샘(대표이사 임진서)이 글로벌 앰버서더 이준호와 함께한 일본 팬 사인회를 성황리에 마무리했다.

지난 17일 일본 도쿄 미나미아오야마홀에서 열린 이번 행사에는 더샘 제품 구매 고객 중 추첨을 통해 선정된 50명이 참석했다.

현장에는 이준호 화보와 등신대를 활용한 포토존이 마련됐으며, 광고 촬영 당시 착용한 의상과 소품도 함께 전시돼 팬들의 관심을 모았다.

또한 제품 체험 후 SNS 인증 미션을 완료한 고객에게는 가챠 이벤트 참여 기회가 제공됐다. 특히 최근 출시된 '커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러 글로우'와 '커버 퍼펙션 브로우 컨실러'가 높은 관심을 받았다.

행사는 질의응답과 단체 포토타임, 사인회 순으로 진행됐으며, 이준호는 팬들과 직접 소통하며 특별한 추억을 선사했다.

더샘 관계자는 "일본 고객들과 직접 교감할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "신제품에 대한 현지 소비자들의 높은 관심도 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

한편 더샘은 일본 로프트, 마츠모토 키요시, 돈키호테 등 주요 유통 채널을 중심으로 현지 시장 공략을 확대하고 있다.