CJ컵 PGA골프장에서 'K'를 먹고 마시고 바른다..."K컬처 글로벌 확산"

CJ(168,800원 ▼5,700 -3.27%)그룹이 후원하는 미국프로골프(PGA) 투어 정규대회 '더 CJ컵 바이런 넬슨'이 K라이프스타일 플랫폼으로 한 단계 도약한다.

CJ그룹은 21~24일(현지 시간) 미국 텍사스주 맥키니에서 열리는 이번 대회에서 그룹 통합 체험관 '하우스 오브 CJ(HOUSE OF CJ)' 규모를 지난해보다 약 20% 키운 750㎡(약 227평) 규모로 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

비비고, 올리브영, 뚜레쥬르, SCREENX 등 핵심 브랜드의 체험 라인업을 한층 강화하는 동시에 올해 처음으로 AR 인터랙션과 디지털 챌린지, 인터랙티브 포토존 등 몰입형 디지털 콘텐츠를 대거 도입한다.

대회장인 TPC 크레이그 랜치 중심부에 조성되는 하우스 오브 CJ는 K푸드, K뷰티, K엔터테인먼트를 한 공간에서 만날 수 있는 글로벌 K라이프스타일 쇼케이스로 운영된다. 올해 '맛, 멋, 재미'를 키워드로 대회장을 찾은 골프 팬들이 자연스럽게 K컬처를 체험하고 즐길 수 있도록 기획됐다.

CJ는 단순 시식·시연 중심의 기존 체험 방식을 넘어, 방문객이 브랜드와 상호작용하는 참여형 콘텐츠를 대폭 강화함으로써 체류 시간과 브랜드 몰입도를 함께 끌어올린다는 전략이다. 관람객들은 함께 온 가족, 친구들과 함께 대회 관전을 넘어 한국 음식과 뷰티, 엔터테인먼트 문화를 오감으로 경험할 수 있다.

현장에선 비비고 제품 전시와 함께 틱톡 챌린지 및 포토월 이벤트가 진행된다. 참여 관람객들에겐 맞춤형 비비고 만두 패키지와 다양한 굿즈가 제공된다. CJ푸드빌의 뚜레쥬르(TLJ)는 갓 구운 베이커리와 프리미엄 커피를 선보이며, 지난해 큰 호응을 얻었던 'TLJ 생일파티 이벤트'를 올해도 이어간다. 이번 대회를 통해 K스트릿푸드 브랜드 '두루미'도 처음 선보이며 글로벌 팬들의 반응을 확인할 계획이다.

CJ올리브영은 'K뷰티 체험존'을 운영하며 텍사스의 강한 햇빛 속에서도 피부를 보호하고 회복할 수 있는 선케어 제품들을 소개한다. 올리브영 부스를 방문한 관람객들은 다양한 K뷰티 제품을 직접 체험하고, 현장 이벤트 참여 시 선착순 한정으로 제공되는 마스크팩 및 OY 그린캡을 수령할 수 있다.

올 하반기 미국 공식 출시 예정인 CJ 제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드 'jari(자리)'도 이번 하우스 오브 CJ를 통해 처음 공개된다. 현장에서는 현대적인 한국 칵테일 문화를 담아낸 네 가지 시그니처 칵테일 시음 프로그램이 운영되며, K칵테일의 새로운 매력을 글로벌 팬들에게 소개할 계획이다.

CJ그룹 관계자는 "하우스 오브 CJ는 골프 팬들이 스포츠를 넘어 한국의 라이프스타일과 문화를 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획된 공간"이라며 "앞으로도 CJ컵을 통해 K컬처의 글로벌 확산은 물론, 현지 팬들과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.