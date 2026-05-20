슬라임 젤리·핑크빈 꼬깔콘…롯데웰푸드, 메이플스토리 과자 7종 출시

롯데웰푸드가 메이플스토리와 손잡고 협업 과자 7종을 선보였다. /사진제공=롯데웰푸드

롯데웰푸드가 메이플스토리와 손잡고 협업 과자 7종을 선보인다고 20일 밝혔다.

오랜 기간 사랑받고 있는 IP(지적재산권)를 활용해 색다른 브랜드 경험을 제공하고 핵심 소비층인 잘파(Z+alpha) 세대를 공략하겠다는 전략이다.

협업 제품은 △카스타드 피넛버터맛 △카스타드 순수우유맛 △명가 찰떡파이 돼지바맛 △꼬깔콘 메이플버터맛 2종 △짱셔요 키위애플 △ZERO 쿠앤크샌드 스트로베리&밀크맛 등이다. 메이플스토리 캐릭터와 게임 감성을 각 제품 특징에 맞춰 접목했다.

카스타드 피넛버터맛은 짭짤하면서도 달콤한 피넛버터 크림을 넣었고 카스타드 순수우유맛은 밀크 크림을 담아 최근 유행하는 '얼먹(얼려먹기)' 방식으로도 즐길 수 있다. 각각 인기 게임 캐릭터 '주황버섯'과 '예티'를 연상시킨다.

명가 찰떡파이 돼지바맛은 바삭한 쿠키 분태와 딸기크림 조합으로 돼지바 특유의 맛을 구현했고 패키지에는 메이플스토리 대표 캐릭터 '리본돼지'를 적용했다. 꼬깔콘 메이플버터맛은 핑크빈 패키지에 메이플 시럽의 달콤함과 버터의 풍미를 더했다.

짱셔요 키위애플은 메이플스토리 대표 캐릭터 '슬라임'을 형상화한 젤리 제품이고 ZERO 쿠앤크샌드 스트로베리&밀크맛은 무설탕·무당류 브랜드 제로 특유의 깔끔한 단맛과 딸기맛 조합을 강조했다.

롯데웰푸드는 메이플스토리 이용자들을 위한 게임 아이템 쿠폰 이벤트를 마련했다. 제품 케이스와 포장지 안쪽에 게임 내 아이템 쿠폰번호를 기재했다. 소비자들은 게임 접속 후 쿠폰 등록을 통해 특별 아이템을 받을 수 있다.

오는 22일부터 다음 달 21일까지 서울 잠실 롯데월드타워 일대에서 '메이플 어택 위드 롯데(MAPLE ATTACK! with LOTTE)' 축제도 진행한다. 석촌호수에는 초대형 '주황버섯' 아트벌룬이 설치되고 롯데월드몰과 월드파크광장에서는 '헤네시스 머쉬룸파크' 콘셉트의 전시와 팝업스토어·체험형 이벤트 등이 열린다.

롯데웰푸드 관계자는 "맛과 재미를 동시에 잡은 이번 컬래버 제품들이 메이플스토리 팬들과 소비자들에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.