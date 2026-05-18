정용진, '5.18 탱크데이' 마케팅 '대노'...손정현 스벅 대표 경질

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 29일 오후 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 기념 콘서트에 참석하고 있다. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

정용진 신세계그룹 회장이 5·18 광주민주화운동 당일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 사회적 논란을 빚은 책임을 물어 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표를 전격 경질했다.

18일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 이날 오후 손 대표에게 해임을 통보했다.

스타벅스는 지난 15일부터 '버디 위크 이벤트'의 일환으로 '단테·탱크·나수데이' 프로모션을 진행했다. 행사에서는 '컬러 탱크 텀블러 세트', '탱크 듀오 세트' 등을 판매했고 앱(애플리케이션)과 온라인 홍보 문구에는 '책상에 탁!'이라는 표현을 사용했다.

이후 온라인 커뮤니티와 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 확산했다. '탱크'란 표현은 1980년 5·18민주화운동 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 떠올리게 하고, '책상에 탁!'이라는 문구는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰이 발표했던 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"는 발언을 연상시킨다는 비판이 이어졌다.

시민단체는 물론 정치권도 가세해 논란이 일파만파 확산했다. 이에 스타벅스는 프로모션 행사를 중단하고 관련 이벤트 페이지와 SNS 게시물을 모두 삭제 조치했다. 이어 대표 명의로 공식 입장문을 내고 "머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 사과했다.

논란이 된 스벅 탱크 데이 이벤트 화면 갈무리.

손 대표는 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 말했다.

신세계그룹은 이번 논란이 정 회장의 뜻과 전혀 무관하다는 입장을 밝혔다. 정 회장은 이번 논란이 불거진 후 동향을 보고받고 격노한 것으로 전해졌다. 스타벅스가 꾸준한 이익을 내는 그룹의 핵심 계열사로 4년간 안정적으로 회사를 운영한 손 대표를 사태 책임을 물어 당일 전격 경질한 것도 정 회장의 '대노설'을 뒷받침하는 대목이다. 정 회장이 앞으로 회사 이미지에 심대한 타격을 입힌 경우 실적과 무관하게 관련자에게 엄중한 책임을 묻겠다고 그룹 전반에 강력한 '경고음'을 보낸 셈이다.