bhc, 싱가포르 6호 매장 '주얼 창이 공항점' 오픈

bhc 싱가포르 ‘주얼 창이 공항점’ 매장 내부 전경./사진제공=bhc

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 싱가포르에 6호 매장인 '주얼 창이 공항(Jewel Changi Airport)'점을 오픈했다고 20일 밝혔다.

매장이 위치한 복합문화시설 '주얼 창이'는 싱가포르 대표 공항이자 관문인 창이국제공항과 연결돼 있다. 싱가포르 대중 고속철도(MRT)와 주요 도로망, 버스 및 택시 등 여러 교통 수단과 연결돼있어 관광객과 비즈니스 방문객이 많이 오간다. 다국적 브랜드와 다국어 서비스가 공존하는 소비환경으로 해외 고객을 대상으로 한 bhc의 브랜드 경험을 확장하는 데에 유리한 공간이라는 게 bhc 측 설명이다.

새로 오픈한 싱가포르 6호점은 약 40평 규모로 가족, 친구, 연인과의 외식은 물론 비즈니스 미팅을 위한 풀 다이닝 서비스도 제공된다. '뿌링클', '맛초킹', '골드킹' 등 대표 치킨 메뉴를 비롯해 여러 한식 메뉴도 함께 판매한다.

특히 6호점에서는 싱가포르 현지 매장 중 처음으로 버거 메뉴인 '뿌링클 버거'를 선보인다. 뿌링클의 맛을 버거로도 즐길 수 있는 메뉴로 간편히 먹을 수 있다는 장점이 있다. 이 외에도 공항 입지를 고려해 치킨버거와 뿌링프라이, 샐러드, 탄산음료로 구성된 여행객 전용세트 메뉴도 판매한다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 "앞으로도 전략적인 입지 선정과 차별화된 메뉴를 통해 글로벌 시장에서의 고객 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 bhc는 싱가포르, 태국, 말레이시아, 미국, 캐나다 등 동남아 국가부터 북미 시장까지 현재 해외 8개국, 45개 매장을 운영 중이다.