인스파이어, 물놀이·미식 담은 여름 호캉스 승부수

/사진제공=인스파이어 엔터테인먼트 리조트

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 여름 휴가 시즌을 맞아 워터파크와 미식, 액티비티를 결합한 '썸머 플레이케이션' 패키지 3종을 선보인다.

인스파이어는 2박부터 3박까지 체류형 콘텐츠를 중심으로 구성한 여름 패키지를 출시했다고 20일 밝혔다. 최근 고유가 영향 등으로 해외 대신 국내 여행을 선호하는 수요를 겨냥해 리조트 내에서 다양한 휴가 경험을 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

모든 패키지에는 실내 워터파크 '스플래시 베이' 4시간 이용권이 포함된다. 유리 돔 천장 아래 다양한 워터 어트랙션을 갖춘 공간으로 날씨와 관계없이 물놀이를 즐길 수 있다.

'썸머 플레이케이션 2박 베이직 패키지'는 식음료 매장에서 사용할 수 있는 F&B 크레딧 10만 원권과 리조트 내 올리브영 이용권 등을 제공해 실속형 혜택을 강화했다.

'썸머 플레이케이션 2박 미식 패키지'는 인룸 다이닝 프라이드 치킨과 뷔페 레스토랑 '셰프스 키친' 조식 2인 혜택을 포함해 미식 경험을 강화했다.

'썸머 플레이케이션 3박 패키지'는 '브라세리 1783' 디너와 인룸 다이닝, F&B 크레딧은 물론 실내 테마파크 '짱랜드' 놀이기구 이용권까지 포함해 가족 단위 고객 공략에 나섰다.

모든 패키지에는 객실 미니바 음료 무료 이용 혜택도 제공된다. 예약은 20일부터 가능하며 실제 투숙은 6월 10일부터 8월 31일까지 이용할 수 있다.

인스파이어는 여름 시즌 한정 키즈 프로그램과 마술 퍼포먼스 이벤트도 함께 운영한다. '서머 키즈 캠프'에서는 만들기 체험과 물총 게임 등 어린이 대상 프로그램을 진행하며, 주말에는 리조트 곳곳에서 깜짝 퍼포먼스 이벤트도 선보일 예정이다.

인스파이어 관계자는 "가까운 국내 여행지에서도 다양한 콘텐츠를 통해 만족도 높은 여름 휴가를 즐길 수 있도록 이번 패키지를 기획했다"고 밝혔다.