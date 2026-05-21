시로, 화이트 마가렛 한정 출시

자연주의 뷰티 브랜드 시로(SHIRO)가 시즌 한정 프래그런스 '화이트 마가렛'을 출시한다.

화이트 마가렛은 마가렛 특유의 부드럽고 긍정적인 이미지를 향으로 풀어낸 제품으로, 과일의 상큼함과 플로럴, 머스크와 우드의 따뜻함이 어우러진 시트러스 그린 플로럴 계열 향이 특징이다.

이번 라인업은 오 드 퍼퓸, 헤어 밤, 프래그런스 디퓨저 등 3종으로 구성됐다. 오 드 퍼퓸은 자몽과 카시스의 산뜻한 향에 은은한 플로럴 노트를 더해 가볍고 기분 좋은 분위기를 연출한다.

헤어 밤은 가나산 비정제 시어버터를 함유해 건조한 모발에 수분과 윤기를 더하고 자연스러운 스타일링을 돕는다. 프래그런스 디퓨저는 시트러스 그린 플로럴 향이 공간에 은은하게 퍼지며 편안한 분위기를 연출한다.

SHIRO 관계자는 "빠르게 지나가는 일상 속 작은 행복의 순간을 향으로 표현한 프래그런스"라며 "향을 통해 따뜻한 감성을 느낄 수 있기를 바란다"고 말했다.

화이트 마가렛 한정 라인업은 시로 주요 매장과 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.